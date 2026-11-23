Депутат парламента префектуры Яманаси Есихико Фудзимото и журналист Наоко Иидзука попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют сведения ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Авторы портала обвинили японских граждан в «покушении на территориальную целостность Украины». Поводом для включения в список стала поездка Фудзимото и Иидзуки в Донбасс. Накануне они посетили регион.

Ситуация вокруг «Миротворца» ранее вызвала дипломатический скандал в Италии. В базу внесли итальянских евродепутатов от оппозиционного «Движения «5 звезд», а позднее там обнаружили имя вице-премьера Маттео Сальвини.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, встретившись с главой киевского режима Владимиром Зеленским на совещании «коалиции желающих» в Берлине, заявила о неприемлемости произошедшего. Глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни также потребовал разъяснений от Киева через итальянского посла на Украине.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют персональные данные людей, которых авторы ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины.

В списки попадали политики, журналисты, артисты и спортсмены, посещавшие Крым и Донбасс. В России ресурс признан экстремистским и заблокирован. Ранее 5-tv.ru сообщал о включении в базу «Миротворца» российских артистов, спортсменов и представителей шоу-бизнеса, в том числе актрисы Ирины Горбачевой, блогера Михаила Литвина и фигуристки Евгении Медведевой.