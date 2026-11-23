Задержан агент военной разведки Украины, передавший сведения о нахождении в Крыму экс-сотрудника Министерства госбезопасности ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован. На допросе он рассказал, что в апреле 2023 года с ним через мессенджер Telegram связался человек, который представился сотрудником спецслужб Украины.

«Мы поговорили на обычные бытовые темы. Он поинтересовался у меня, каких я взглядов», - сказал задержанный.

После сотрудник спецслужб предложил мужчине работу, уточнив, какую полезную информацию тот может ему предоставить. Тогда задержанный рассказал о своем знакомом, работавшем в силовых структурах ДНР.

После мужчина получил от куратора задание: узнать, где в настоящее время проживает этот офицер. Прежде всего, спецслужбы Украины интересовал адрес силовика и есть ли у того автомобиль. Узнав все это, мужчина тут же предал информацию новому знакомому.

«За время сотрудничества агентом были выполнены задания. Он приобрел мобильный телефон, в котором установил мессенджер для поддержания связи и передал куратору, уже имеющееся у него сведения в отношении проживающего на территории Республики Крым бывшего сотрудника спецслужб ДНР для его дальнейшей ликвидации», - сказал сотрудник ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт на объектах Московского региона. В рамках реализации задуманного подозреваемые забрали из схоронив в Смоленской и Калужской области дроны, комплектующие к ним и самодельные взрывные устройства. Предполагалось, что целями атаки станут объекты электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы.

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