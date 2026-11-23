Елена Николаева показала мужа после новостей о его тяжелом состоянии
История с с информацией о госпитализации получила неожиданное продолжение.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Елена Николаева показала Игоря Вдовина после новостей о реанимации
Телеведущая Елена Николаева показала мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, после громких сообщений о его проблемах с сердцем. Семья вместе с детьми отправилась за покупками в преддверии Нового года. На опубликованных кадрах супруги заняты обычными домашними хлопотами, хотя еще недавно СМИ писали, что Вдовин оказался в реанимации.
История с предполагаемой госпитализацией получила неожиданное продолжение. Пока одни издания рассказывали о тяжелом состоянии бизнесмена, его жена уверяла, что никакой реанимации не было.
Предновогодние покупки вместо больничной палаты
Супруги вместе с сыновьями отправились на рынок, где уже началась подготовка к новогодним праздникам. Дети активно участвовали в покупках, выбирали продукты, пробовали угощения и помогали родителям с тележками.
«Поход с детьми на рынок. Нарядно! Все располагает к предновогодней зажировке по принципу манула Тимофея», — написала Николаева.
Ведущая призналась, что ей нравится атмосфера праздничной суеты. Особенно ее позабавило поведение сыновей, которые с интересом изучали прилавки.
«Пацаны ведут себя со знанием дела — пробовали все. Выбирали, тыкали пальцами, возили тележки, искали мороженое. Теперь готовят», — рассказала она.
Семейные снимки быстро привлекли внимание на фоне недавних тревожных публикаций. Вдовин проводит время с женой и детьми, а никаких признаков серьезного недомогания на фотографиях не видно.
Правда, сама Николаева так и не подтвердила, что муж проходил лечение после сердечного приступа.
Что писали о госпитализации Игоря Вдовина
История началась 10 октября, когда один Telegram-канал сообщил, что бизнесмена якобы экстренно доставили в московскую больницу. По информации канала, у Вдовина обнаружили острую фибрилляцию предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором сердце начинает сокращаться нерегулярно.
Утверждалось, что состояние мужчины было тяжелым и первоначально его поместили в реанимацию. Позднее появились сведения о стабилизации состояния и переводе в обычную палату.
Однако официального подтверждения этих сообщений опубликовано не было. Более того, супруга предпринимателя отреагировала на новости совершенно иначе, чем ожидали спекулянты.
«Вы чушь какую говорите!» — Как Николаева отреагировала на слухи
Когда журналисты издания «Абзац» связались с Еленой Николаевой, чтобы узнать о самочувствии супруга, телеведущая заявила, что находится вместе с ним на спектакле.
«Мы в театре сидим, куда госпитализированный? Что значит „чувствует себя нормально“? Неправда это все. Вы чушь какую говорите! Спасибо, у меня спектакль начинается!» — возмутилась она.
Вместо госпитализации бытовые проблемы
Затем ведущая снова дала понять, что муж находится дома. Она рассказала о неудачной попытке вызвать такси, из-за которой пришлось просить помощи у близких.
Сначала приложение долго не находило машину, а затем внезапно назначило сразу три автомобиля. Отменить лишние заказы не получалось. В итоге Игорь вместе с детьми отвез жену по делам.
«В итоге муж и дети загрузились в пижамах в машину и отвезли меня», — поделилась телеведущая.
Почему к сердечному приступу приплели Волочкову и Джима Керри
Почти одновременно с сообщениями о состоянии бизнесмена в прессе вновь заговорили о личной жизни его бывшей возлюбленной — заслуженной артистки России Анастасии Волочковой.
Балерина незадолго до этого рассказывала о давнем общении с голливудским актером Джимом Керри.
Некоторые публикации связали две совершенно разные темы и предположили, будто Вдовин мог почувствовать себя плохо после новостей о счастье Волочковой.
«Меня сейчас хотят обвинить в том, что приступ у моего, как вы говорите, бывшего мужа случился из-за меня. Мне искренне жаль, если что-то случилось», — заявила артистка в разговоре со StarHit.
Она подчеркнула, что уже много лет не общается с отцом своей дочери Ариадны.
По утверждению балерины, Вдовин заблокировал ее около шести лет назад, поэтому новости о ее романах едва ли могут сильно его волновать.
«Ребят, честно, я даже не знаю, как на это реагировать», — призналась Анастасия.
Были романы с великими людьми
Обсуждение предполагаемого сердечного приступа неожиданно превратилось для Волочковой в повод вспомнить собственную личную жизнь.
Артистка заявила, что Вдовин прекрасно знал о ее отношениях с другими мужчинами после расставания.
«Он знал, что после нашего с ним расставания у меня были романы с такими людьми, что никому и не снилось. Но я не могу называть их имена, потому что это великие люди», — сказала балерина.
Отдельно она уточнила историю с Джимом Керри. По словам Волочковой, голливудский актер действительно приезжал в Москву, чтобы посмотреть ее балет. В то время сама Анастасия состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым.
Балерина также возмутилась тем, что ее слова о Керри начали связывать с предполагаемыми проблемами со здоровьем Вдовина.
«Я не была его официальной женой»: что Волочкова сказала о Вдовине
Не меньше самого сообщения о госпитализации Анастасию раздражало то, как журналисты называли Игоря Вдовина.
В публикациях его постоянно представляли бывшим мужем Волочковой, хотя, по ее словам, брака между ними никогда не было.
В 2005 году у пары родилась дочь Ариадна. Позднее они устроили пышную свадебную церемонию, но отношения так и не зарегистрировали.
«Из всех жен Игоря Вдовина я единственная, кто не поставила штамп в паспорте. Я не была его официальной женой. Но я мама нашего общего ребенка — Ариадны Волочковой», — напомнила балерина.
Артистка считает несправедливым, что бизнесмена продолжают связывать прежде всего с ее именем, хотя у него давно другая семья.
Сейчас Вдовин женат на Елене Николаевой. Супруги воспитывают двух общих сыновей — Александра и Романа.
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