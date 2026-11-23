Елена Николаева показала Игоря Вдовина после новостей о реанимации

Телеведущая Елена Николаева показала мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, после громких сообщений о его проблемах с сердцем. Семья вместе с детьми отправилась за покупками в преддверии Нового года. На опубликованных кадрах супруги заняты обычными домашними хлопотами, хотя еще недавно СМИ писали, что Вдовин оказался в реанимации.

История с предполагаемой госпитализацией получила неожиданное продолжение. Пока одни издания рассказывали о тяжелом состоянии бизнесмена, его жена уверяла, что никакой реанимации не было.

Предновогодние покупки вместо больничной палаты

Елена Николаева не стала обсуждать здоровье мужа. Вместо этого телеведущая поделилась фотографиями обычного семейного дня.

Супруги вместе с сыновьями отправились на рынок, где уже началась подготовка к новогодним праздникам. Дети активно участвовали в покупках, выбирали продукты, пробовали угощения и помогали родителям с тележками.

«Поход с детьми на рынок. Нарядно! Все располагает к предновогодней зажировке по принципу манула Тимофея», — написала Николаева.

Ведущая призналась, что ей нравится атмосфера праздничной суеты. Особенно ее позабавило поведение сыновей, которые с интересом изучали прилавки.

«Пацаны ведут себя со знанием дела — пробовали все. Выбирали, тыкали пальцами, возили тележки, искали мороженое. Теперь готовят», — рассказала она.

Семейные снимки быстро привлекли внимание на фоне недавних тревожных публикаций. Вдовин проводит время с женой и детьми, а никаких признаков серьезного недомогания на фотографиях не видно.

Правда, сама Николаева так и не подтвердила, что муж проходил лечение после сердечного приступа.

Что писали о госпитализации Игоря Вдовина

История началась 10 октября, когда один Telegram-канал сообщил, что бизнесмена якобы экстренно доставили в московскую больницу. По информации канала, у Вдовина обнаружили острую фибрилляцию предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором сердце начинает сокращаться нерегулярно.

Утверждалось, что состояние мужчины было тяжелым и первоначально его поместили в реанимацию. Позднее появились сведения о стабилизации состояния и переводе в обычную палату.

Однако официального подтверждения этих сообщений опубликовано не было. Более того, супруга предпринимателя отреагировала на новости совершенно иначе, чем ожидали спекулянты.

Фото: Instagram*/elenanika

«Вы чушь какую говорите!» — Как Николаева отреагировала на слухи

Когда журналисты издания «Абзац» связались с Еленой Николаевой, чтобы узнать о самочувствии супруга, телеведущая заявила, что находится вместе с ним на спектакле.

«Мы в театре сидим, куда госпитализированный? Что значит „чувствует себя нормально“? Неправда это все. Вы чушь какую говорите! Спасибо, у меня спектакль начинается!» — возмутилась она.

Вместо госпитализации бытовые проблемы

Затем ведущая снова дала понять, что муж находится дома. Она рассказала о неудачной попытке вызвать такси, из-за которой пришлось просить помощи у близких.

Сначала приложение долго не находило машину, а затем внезапно назначило сразу три автомобиля. Отменить лишние заказы не получалось. В итоге Игорь вместе с детьми отвез жену по делам.

«В итоге муж и дети загрузились в пижамах в машину и отвезли меня», — поделилась телеведущая.

Почему к сердечному приступу приплели Волочкову и Джима Керри

Почти одновременно с сообщениями о состоянии бизнесмена в прессе вновь заговорили о личной жизни его бывшей возлюбленной — заслуженной артистки России Анастасии Волочковой.

Балерина незадолго до этого рассказывала о давнем общении с голливудским актером Джимом Керри.

Некоторые публикации связали две совершенно разные темы и предположили, будто Вдовин мог почувствовать себя плохо после новостей о счастье Волочковой.

«Меня сейчас хотят обвинить в том, что приступ у моего, как вы говорите, бывшего мужа случился из-за меня. Мне искренне жаль, если что-то случилось», — заявила артистка в разговоре со StarHit.

Она подчеркнула, что уже много лет не общается с отцом своей дочери Ариадны.

По утверждению балерины, Вдовин заблокировал ее около шести лет назад, поэтому новости о ее романах едва ли могут сильно его волновать.

«Ребят, честно, я даже не знаю, как на это реагировать», — призналась Анастасия.

Были романы с великими людьми

Обсуждение предполагаемого сердечного приступа неожиданно превратилось для Волочковой в повод вспомнить собственную личную жизнь.

Артистка заявила, что Вдовин прекрасно знал о ее отношениях с другими мужчинами после расставания.

«Он знал, что после нашего с ним расставания у меня были романы с такими людьми, что никому и не снилось. Но я не могу называть их имена, потому что это великие люди», — сказала балерина.

Отдельно она уточнила историю с Джимом Керри. По словам Волочковой, голливудский актер действительно приезжал в Москву, чтобы посмотреть ее балет. В то время сама Анастасия состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Балерина также возмутилась тем, что ее слова о Керри начали связывать с предполагаемыми проблемами со здоровьем Вдовина.

«Я не была его официальной женой»: что Волочкова сказала о Вдовине

Не меньше самого сообщения о госпитализации Анастасию раздражало то, как журналисты называли Игоря Вдовина.

В публикациях его постоянно представляли бывшим мужем Волочковой, хотя, по ее словам, брака между ними никогда не было.

В 2005 году у пары родилась дочь Ариадна. Позднее они устроили пышную свадебную церемонию, но отношения так и не зарегистрировали.

«Из всех жен Игоря Вдовина я единственная, кто не поставила штамп в паспорте. Я не была его официальной женой. Но я мама нашего общего ребенка — Ариадны Волочковой», — напомнила балерина.

Артистка считает несправедливым, что бизнесмена продолжают связывать прежде всего с ее именем, хотя у него давно другая семья.

Сейчас Вдовин женат на Елене Николаевой. Супруги воспитывают двух общих сыновей — Александра и Романа.

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