Одна забытая запись или ошибка в документах способны лишить россиян части выплат.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Россиянам объяснили, как проверить пенсионные накопления в СФР
Проверить пенсионные накопления и будущую пенсию можно самостоятельно, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Для этого необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). В документе содержатся сведения о трудовом стаже, страховых взносах, пенсионных баллах и накопительной части пенсии. В беседе с URA.RU профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев объяснил, на какие данные следует обратить особое внимание и как исправить неточности, если они обнаружились.
Как проверить пенсионные накопления
Получить выписку из индивидуального лицевого счета можно через портал Госуслуги, в личном кабинете на сайте Социального фонда России, а также при личном обращении в клиентскую службу СФР или МФЦ.
В документе отражаются сведения о работодателях, периодах трудовой деятельности, перечисленных страховых взносах и накопленных пенсионных коэффициентах. Также там можно найти информацию о накопительной пенсии, в том числе о сумме средств, организации, в которой они находятся, и инвестиционном доходе.
Если пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, уточнить информацию можно непосредственно в НПФ.
Какие данные нужно проверить в выписке
Получив документ, важно сопоставить его с трудовой книжкой и другими бумагами, подтверждающими трудовую деятельность. В первую очередь необходимо убедиться, что правильно указаны даты приема на работу и увольнения, названия организаций и продолжительность трудового стажа.
Особое внимание стоит уделить периодам, которые дают право на досрочную пенсию, в том числе работе во вредных условиях и льготному стажу.
«При этом суммы взносов и пенсионные баллы с трудовой книжкой не сверяют — их проверяют по самой выписке и при необходимости уточняют у работодателя или в Социальном фонде», — рассказал Константин Лебедев.
Также необходимо проверить сведения о добровольных пенсионных взносах и других пенсионных правах, если они есть.
Что делать, если обнаружилась ошибка
Если в выписке отсутствует какой-либо период работы или указаны неправильные сведения, сначала следует обратиться к работодателю, который передавал информацию в СФР. Именно организация должна подать уточненные данные.
Если работодатель ликвидирован, отказывается исправлять ошибку или сделать это невозможно, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда либо направить заявление через личный кабинет на сайте фонда или Госуслуги. В случае с накопительной пенсией обращаться нужно в СФР или негосударственный пенсионный фонд — в зависимости от того, где находятся средства.
Как оформить заявление на исправление данных
К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие правильность сведений. Это могут быть трудовая книжка, трудовые договоры, справки от работодателей, архивные документы и другие бумаги, которые подтверждают спорный период работы.
В заявлении следует указать:
- фамилию, имя и отчество, СНИЛС и паспортные данные;
- адрес проживания и контактный телефон;
- сведения, которые необходимо исправить или дополнить;
- период работы, название работодателя и должность;
- просьбу проверить данные и внести изменения в индивидуальный лицевой счет;
- перечень приложенных документов.
Заявление необходимо датировать и подписать. Подать документы можно лично в Социальный фонд, через МФЦ, в личном кабинете или отправить почтой.
Почему не стоит откладывать проверку на потом
Ошибки в пенсионных документах могут обнаружиться уже при оформлении выплат, когда на поиск подтверждений остается гораздо меньше времени. Особенно сложно восстановить сведения о работе в организациях, которые давно закрылись, или о трудовой деятельности десятилетней давности.
Как восстановить неучтенный стаж, если в выписке отсутствуют отдельные периоды работы? В таких случаях россиянам советуют заранее собирать трудовые договоры, архивные справки и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность. Внимательная проверка индивидуального лицевого счета позволит своевременно обнаружить расхождения и защитить свои пенсионные права.
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