Падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис вышла замуж

Падчерица народного артиста России Стаса Михайлова Ева Канчельскис год назад тайно вышла замуж в Великобритании. Молодожены обвенчались в присутствии родных в России. Кадрами церемонии поделилась мать невесты Инна Михайлова на своей странице в соцсети.

Для столь важного события Ева Канчельскис выбрала традиционное белое закрытое платье с ажурной вышивкой и длинными рукавами. Избранник падчерицы исполнителя хита «Все для тебя» был одет в классический черный костюм.

«Слава Богу», — лаконично написала Инна Михайлова.

После обряда супруги устроили вечеринку. В ней приняли участие певица Наташа Королева, певец Николай Басков и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Гости исполнили несколько популярных композиций. На сцену, в том числе, вышел и Стас Михайлов.

Ева Канчельскис тайно вышла замуж год назад. Церемония состоялась в Британии. Избранником девушки стал молодой человек по имени Александр. . Известно, что с Евой они познакомились еще во время учебы в Королевском колледже Лондона.

Всего у Инны Михайловой четверо детей. От первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом у нее двое детей: сын Андрей и дочь Ева. От Стаса Михайлова у Инны две дочери — Иванна и Мария.

Этой осенью в семье Стаса Михайлова наметился серьезный кризис: его жена Инна даже объявила о разводе. Впрочем, уже спустя короткое время она поделилась новостью о примирении с мужем. Сам народный артист России предпочитает не выносить личную жизнь на публику и воздерживается от любых комментариев. После скандала Инна рассказала подписчикам, что сбросила десять килограмм.

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