Десять европейских стран начали военные учения в Польше у границ Украины

В Польше стартовали военные маневры с участием около 2,8 тысячи военнослужащих из десяти европейских стран. Учения проходят примерно в 100 километрах от украинской границы. Их организовали в рамках так называемой «коалиции желающих» — объединения государств, обсуждающих возможность отправки контингента на Украину после завершения конфликта. Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, почему Варшава выбрала именно такое место для проведения маневров и какие задачи могут стоять перед участниками.

По мнению эксперта, близость к украинской границе может быть не случайной. Польша таким образом демонстрирует готовность участвовать в возможных военных сценариях и привлекает внимание к собственным инициативам.

«Они проводят учения на своей территории, но расстояние до границы выбрано такое, чтобы увеличить напряженность, чтобы на них обратили внимание в той или иной степени», — заявил Попов.

Польша готовится к переброске войск?

Генерал считает, что Варшава стремится занять особое положение среди европейских государств, которые предлагают разместить иностранные военные силы на Украине. Польша, имеющая общую границу с республикой, потенциально может стать одним из ключевых пунктов для переброски контингента.

«Они все-таки сопредельное государство с Украиной, поэтому могут разместить сначала у себя, а потом тут же перебросить на соседнюю территорию», — пояснил собеседник издания.

Попов также обратил внимание на политический контекст маневров. По его мнению, военные приготовления могут быть связаны с обсуждением договоренностей по вопросам безопасности в Европе, в которых участвуют Россия, США и Китай.

Эксперт предположил, что таким образом западные государства пытаются усилить давление на Москву:

«Наверное, пытаются так спровоцировать, вызвать нервозность в РФ на фоне договоренностей, которые обсуждаются между Россией, США и КНР по урегулированию вопросов безопасности в Европе, завершению СВО, ослаблению общей напряженности», — сказал генерал.

НАТО отрабатывает взаимодействие

Владимир Попов подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за действиями иностранных военных. По его оценке, нынешние маневры позволяют участникам отработать взаимодействие между подразделениями, входящими в многонациональное формирование.

При этом генерал не исключил, что подобная подготовка может стать основой для дальнейшего размещения войск на украинской территории.

«Мы понимаем, что они сейчас отрабатывают взаимодействие внутри этой сборной дивизии и могут, действительно, планировать в будущем произвести ротацию, то есть забросить эти войска и поставить их на какие-то определенные рубежи на территории Украины», — отметил собеседник издания.

По мнению Попова, проведение учений свидетельствует о том, что Польша пока не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта. Вместо дипломатических инициатив Варшава, как считает эксперт, делает ставку на военное сотрудничество с союзниками и подготовку возможных сценариев дальнейшего развития событий. Генерал добавил, что российская разведка продолжает отслеживать ситуацию и действия участников маневров.

Что известно о планах «коалиции желающих»

Вопрос о размещении иностранного контингента на Украине остается одним из наиболее спорных в обсуждениях европейской безопасности. Участники «коалиции желающих» ранее заявляли о готовности рассмотреть отправку военных после заключения мирного соглашения. В частности, речь шла о силах, которые могли бы обеспечивать безопасность украинской территории, помогать в восстановлении армии и поддерживать ее боеспособность. При этом европейские представители неоднократно подчеркивали, что предполагаемый контингент не должен находиться непосредственно на линии фронта.

Ранее европейские страны обсуждали возможное размещение военных на Украине в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта. При этом Москва неоднократно заявляла о неприемлемости присутствия войск НАТО на украинской территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.