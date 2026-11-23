Анастасия Волочкова пытается связаться с женой Джигурды из-за его госпитализации

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала 5-tv.ru, что пытается связаться с женой шоумена Никиты Джигурды — Мариной Анисиной. Балерина волнуется за состояние бывшего друга и пытается узнать подробности его госпитализации.

По словам артистки, пока она не располагает информацией о состоянии актера. Волочкова призналась, что не может дозвониться до его супруги, которая была рядом с Джигурдой после случившегося.

«Я знаю, там произошло, но я просто не знаю подробностей. Я не могу до Марины Анисиной дозвониться. Как только я узнаю что-то, я сразу, скорее всего, в пост выложу, потому что все звонят. Поэтому подробностей не могу», — рассказала Волочкова 5-tv.ru.

При этом балерина отметила, что раньше Джигурда не жаловался на здоровье и всегда поддерживал хорошую физическую форму.

«Он никогда не жаловался на здоровье, он спортивный человек. Я все время была с ним на связи», — подчеркнула она.

Волочкова также призналась, что в последнее время их отношения несколько осложнились. Однако это не изменило ее отношения к артисту.

«Но все равно он прекрасный человек, и все равно мы дружили и дружим», — сказала балерина.

По ее словам, этим летом они вместе снимались в одном из проектов, а недавно встретились на мероприятии.

«Поэтому ужасно, конечно. Сейчас я попробую что-нибудь узнать, потому что нужно дозвониться до Марины, потому что это единственный человек, кто могла быть там рядом с ним», — добавила Волочкова.

Ранее стало известно, что Никиту Джигурду утром 23 ноября доставили в больницу на машине скорой помощи. По словам Марины Анисиной, она сама вызвала медиков после того, как у мужа случился инфаркт. Актера поместили в реанимацию. Точные сведения о его состоянии пока не сообщались.

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