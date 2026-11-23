Politico: двух российских дипломатов выслали с Кипра из-за подозрений в шпионаже

Двух российских дипломатов выслали с Кипра. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По информации издания, российских дипломатов заподозрили в шпионской деятельности. Именно это стало причиной для столь жестких мер.

Также в статье сказано, что кипрские правоохранители раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Европейского союза. По словам собеседников газеты, участники подпольной организации стремились, в том числе, разузнать информацию о технологиях, запрещенных для передачи в РФ из-за санкций.

Утверждается, что российские дипломаты якобы входили в состав этой преступной группировки. Ни кипрское правительство, ни российская сторона пока официально не прокомментировали эти сведения.

Ранее Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов. Решение приняла министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Четверым аккредитованным российским дипломатам предписано немедленно покинуть территорию страны. Почему в отношении наших дипломатов было принято такое решение, не уточнялось.

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