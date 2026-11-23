Центральную Россию ждут температурные перепады.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в Центральной России в декабре
Начало декабря в Центральной России будет снежным и прохладным, однако долго такая погода не продержится. Уже к концу первой декады месяца температура воздуха может приблизиться к нулю и даже подняться до плюс одного градуса. После нескольких относительно теплых дней регион вновь ждет похолодание. Об этом рассказал 5-tv.ru синоптик Александр Ильин.
По прогнозу специалиста, первый месяц зимы начнется с характерной для сезона погоды — снегопадов и низких температур. Однако затем ситуация изменится: воздух прогреется до нулевых значений, а местами столбики термометров покажут плюс один градус.
После кратковременного потепления вновь начнется снижение температуры. Жителям Центральной России придется столкнуться с очередными погодными качелями. Снег и холод сменятся оттепелью, после которой снова вернутся зимние условия.
Метеорологи также предупреждали, что зима 2026–2027 годов в Центральной России может оказаться нестабильной: периоды морозов будут сменяться оттепелями, мокрым снегом и дождями.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 нояб
- Москву заметет по-настоящему: центр России накроет мощнейший снегопад сезона
- 22 нояб
- Зима подкралась незаметно: к чему готовиться на следующей неделе
- 22 нояб
- Сочи уходит под воду: мощный циклон затопил дороги и парковки
- 20 нояб
- Зима все-таки наступила: какая погода будет в Москве на выходных
- 20 нояб
- Запахнет зимой: когда в Москве ждать снегопад и гололедицу
- 18 нояб
- Москва побелела: «Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который принес снег
- 18 нояб
- Снежный покров в Москве: как долго продлятся осадки в столице
- 16 нояб
- Снег до обеда: москвичей предупредили о временном снежном покрове
- 14 нояб
- Синоптики предупредили о мокром снеге в Подмосковье в ночь на 15 ноября
- 14 нояб
- Зима отменяется? Жителям Москвы пообещали аномально теплую погоду
Читайте также
79%
Нашли ошибку?