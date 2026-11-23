Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в Центральной России в декабре

Начало декабря в Центральной России будет снежным и прохладным, однако долго такая погода не продержится. Уже к концу первой декады месяца температура воздуха может приблизиться к нулю и даже подняться до плюс одного градуса. После нескольких относительно теплых дней регион вновь ждет похолодание. Об этом рассказал 5-tv.ru синоптик Александр Ильин.

По прогнозу специалиста, первый месяц зимы начнется с характерной для сезона погоды — снегопадов и низких температур. Однако затем ситуация изменится: воздух прогреется до нулевых значений, а местами столбики термометров покажут плюс один градус.

После кратковременного потепления вновь начнется снижение температуры. Жителям Центральной России придется столкнуться с очередными погодными качелями. Снег и холод сменятся оттепелью, после которой снова вернутся зимние условия.

Метеорологи также предупреждали, что зима 2026–2027 годов в Центральной России может оказаться нестабильной: периоды морозов будут сменяться оттепелями, мокрым снегом и дождями.

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