Марина Анисина рассказала о жалобах Никиты Джигурды на давление до инфаркта

Артист Никита Джигурда ранее жаловался на повышенное давление. Об этом рассказала его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина в разговоре с 5-tv.ru. По ее словам, серьезных проблем со здоровьем у артиста прежде не было, однако иногда он испытывал недомогание.

«Бывало, давление поднималось», — объяснила Анисина.

Сейчас подробности о состоянии Джигурды остаются неизвестными. Супруга актера сообщила, что ей не разрешили посетить мужа в реанимации, поэтому она вынуждена ждать новостей от медиков.

«Сегодня мне сказали, что смысла ехать туда нет, потому что меня в реанимацию не пустят», — добавила фигуристка.

Никиту Джигурду госпитализировали ранним утром 23 ноября в московский научно-клинический центр. Актера доставили на скорой помощи с инфарктом. По информации супруги, врачи занимаются его состоянием, однако пока никаких подробностей о самочувствии шоумена ей не сообщили.

Марина Анисина ранее рассказала, что после госпитализации ей предложили связаться с больницей спустя несколько часов, чтобы узнать о состоянии мужа. Телефона с собой у артиста нет, а в реанимации связь недоступна.

Никита Джигурда известен не только актерской карьерой, но и многочисленными эпатажными выходками. В последние годы артист регулярно становился героем новостей из-за скандальных заявлений и событий в личной жизни.

В сентябре супруга шоумена уже оказывалась в центре внимания из-за конфликта с Анастасией Волочковой. Джигурда рассказывал, что Марина Анисина поставила мужу ультиматум из-за его общения с Анастасией Волочковой. Джигурда рассказывал, что фигуристка запретила ему встречаться с балериной, а он согласился с ее требованием ради сохранения отношений.

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