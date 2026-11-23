Утепляемся: когда Москву накроет метель
На улицах появятся десятисантиметровые сугробы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Москву 24 ноября накроет первая метель сезона
Ледовый сезон сегодня открылся в Омске — за считаные часы город сковала гололедица.
Чтобы просто дойти до остановки, пешеходы проявляют чудеса эквилибристики и прокладывают маршруты по газонам. Травмпункты переполнены, а Минздрав советует без лишнего повода на улицу не выходить. Не легче и водителям — машины не могут удержать на ледяных трассах.
Москву уже завтра накроет первая в этом сезоне метель, а к среде улицы завалит десятисантиметровыми сугробами. Температура резко уйдет в минус.
Северную столицу уже заметает. В области усилили контроль на федеральных трассах. Водителей призывают выезжать на дороги строго на зимней резине.
Автомобилисты могут потребовать компенсацию от организации, обслуживающей дорогу, если авария произошла из-за гололеда или некачественной уборки снега. Для взыскания ущерба необходимо доказать в суде, что причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.
Сразу после происшествия водитель должен зафиксировать положение автомобиля, состояние проезжей части, следы торможения и дорожную разметку. Также следует сохранить записи видеорегистратора и контакты очевидцев. Важно проследить, чтобы инспектор отразил состояние дороги в документах и оформил акт о выявленных недостатках.
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