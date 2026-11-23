Погода в последнюю неделю ноября будет переходить от оттепели до метели

С 23 по 30 ноября народные приметы обещают самые разные погодные сюрпризы — от скорого потепления до сильных морозов и метелей. По старинным наблюдениям, отдельные дни последней недели осени способны подсказать, какой окажется зима и когда ждать первых серьезных холодов. Об этом рассказывает URA.RU.

23 ноября — Родион и Ераст.

В этот день на Руси следили за появлением льда на реках, однако выходить на него считалось опасным. Дождь 23 ноября, согласно приметам, предвещал грязную и малоснежную зиму вплоть до 6 декабря. А громкое чириканье воробьев и шумное карканье ворон обещали скорую оттепель.

24 ноября — Федор Студеный.

Название дня связывали с наступлением холодов. Ясное звездное небо ночью сулило богатый урожай грибов и ягод следующим летом. Солнечная погода предвещала похолодание, а красноватый рассвет — приближение метели.

25 ноября — Иван Снежный.

К этой дате на Руси обычно выпадал первый снег, после которого крестьяне начинали пользоваться санями. По народным наблюдениям, погода в этот день определяла начало декабря. Яркое пламя в печи обещало сухую и морозную погоду, а быстро образующаяся на углях зола — потепление. Много звезд на небе предвещало холодный декабрь.

26 ноября — Иван Златоуст.

Крупные снежинки в этот день считались предвестниками морозов, а утренний туман — скорого потепления. Яркое мерцание звезд обещало сильные холода, низко плывущие облака — снижение температуры.

27 ноября — Филиппов день.

Дата приходилась накануне Рождественского поста. Туман обещал оттепель, скрип снега под ногами — морозы, а карканье ворон — потепление. Облачная погода и снегопад, согласно приметам, предвещали ненастье в конце ноября.

28 ноября — Гурьев день.

На Руси считали, что к этому времени зима окончательно вступает в свои права, а дороги становятся грязными и труднопроходимыми. Сильный ветер обещал переменчивую погоду до середины зимы или 19 декабря — дня святого Николая. Дождь и мокрый снег предвещали холодный январь, а высокие облака — ясную и сухую погоду.

29 ноября — Матвеев день, или Ветродуй.

В конце осени часто усиливались холодные ветры, а кратковременные оттепели сменялись заморозками. Низкие облака сулили морозы, а утепление воробьями своих гнезд считалось предвестником сильного похолодания. Снег на промерзшей земле обещал морозы в Новый год. Южный ветер, напротив, предвещал мягкую зиму с частыми оттепелями и мокрым снегом.

30 ноября — Григорий Зимоуказатель.

Последний день осени считался одним из главных ориентиров для зимнего прогноза. Морозная погода обещала холодный сезон, оттепель — мягкий. Если утром небо было пасмурным, а после полудня прояснялось, зиму ожидали солнечной и теплой.

Зима, по прогнозам синоптиков, 2026–2027 годов в Центральной России может оказаться нестабильной: чередование морозов и оттепелей, мокрого снега и дождей. При этом в отдельные периоды температура воздуха может превышать климатическую норму, а затем резко снижаться. А как называли раньше на Руси октябрь читайте здесь.

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