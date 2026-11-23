В Москве приступают к строительству и реконструкции почти трех километров дорог на границе Бутырского района и Марьиной Рощи. Проект реализуют в несколько этапов, а закончить работы планируют в 2027 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

На первом этапе по другую сторону железнодорожных путей МЦД-2 появится Проектируемый проезд № 1051 длиной около километра. Дорогу оборудуют четырьмя полосами — по две в каждом направлении. Она соединит улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. Также построят однополосный участок Проектируемого проезда № 923, который пройдет до Складочной улицы.

Следующим этапом станет строительство Проектируемого проезда № 1922 вдоль путей МЦД-2. Его северную часть соединят с Проектируемым проездом № 767, а южную — с продленным Проектируемым проездом № 7613. На этом участке организуют круговое движение.

Изменения затронут и территорию возле платформы Савеловская МЦД-4. Там реконструируют Проектируемый проезд № 2025 и обустроят на нем разворотное кольцо с выездом на улицу Двинцев. В дальнейшем дорогу планируют соединить с Новодмитровской улицей. Это позволит организовать дополнительный маршрут к станции метро «Савеловская» и одноименной платформе МЦД.

Собянин отметил, что реализация проекта продолжит развитие транспортной инфраструктуры северо-востока столицы. Ранее здесь открыли тоннель под путями МЦД-4, а в 2026 году появилась дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной.

Ранее в Москве завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе. Сооружение длиной более 120 метров проходит над магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и обеспечит прямое сообщение между Западным и Новомосковским административными округами.

В рамках строительства многоуровневой развязки также возведут более двух километров дорог и реконструируют участок Новоорловской улицы. Проект предусматривает создание нескольких съездов с магистрали и на нее. Завершить работы планируют в 2027 году.

В перспективе по путепроводу запустят маршрут наземного транспорта, который свяжет станцию метро «Рассказовка» и жилой комплекс «Рассказово» с социальными объектами на Новоорловской улице.

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