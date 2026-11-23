В Москве прошли обыски в Федеральном агентстве по делам национальностей. По делу о коррупции и хищении бюджетных средств задержали нескольких высокопоставленных сотрудников. На месте побывал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Следственные действия проходили на 13-м этаже башни «Москва-Сити». Силовики пришли в кабинеты во время утренней планерки руководства, после чего приступили к изъятию служебных документов.

Среди задержанных — заместитель руководителя агентства Арина Ямкова, заместитель главы Управления программ и проектов в сфере нацполитики Анастасия Берновская, начальник управления по работе с иностранными гражданами Иван Власов и заместитель директора ФГБУ «Дом народов России» Евгений Соловьев.

По версии следствия, они вместе с предпринимателями организовали схему хищения бюджетных денег. Средства выделялись на развитие национальной политики и духовно-просветительские проекты на новых территориях России.

В 2024 году фигуранты выдавали субсидии бизнесменам за якобы проведенные социологические опросы и просветительские мероприятия. Предприниматели обязательства не выполняли, закрывая контракты фиктивными отчетами. В деле фигурирует хищение 360 миллионов рублей, а общий ущерб государству превысил один миллиард рублей.

Фигурантам уже предъявили обвинения. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об их аресте.

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