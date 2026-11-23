RadarOnline: дизайнеры рассказали о свадебных платьях для принцессы Дианы

У принцессы Дианы было секретное второе свадебное платье, которое модельеры Элизабет и Дэвид Эмануэль подготовили на случай непредвиденных обстоятельств. Запасной наряд создавали параллельно с основным, чтобы в последний момент заменить его, если первоначальный вариант испортят, украдут или его дизайн раньше времени попадет в прессу. Об этом сообщает RadarOnline.

Работа над главным свадебным платьем Дианы и тогдашнего принца Чарльза продолжалась три месяца. Дизайнеры понимали, что внимание к предстоящей церемонии будет колоссальным, поэтому старались сохранить каждую деталь в строжайшем секрете. Свадьба состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне.

Ажиотаж вокруг торжества оказался настолько сильным, что модельерам приходилось буквально защищать свою работу от любопытных журналистов. Телевизионные каналы постоянно звонили в ателье, пытаясь выяснить, каким будет наряд будущей принцессы. Однако раскрывать подробности никто не собирался.

«Нам звонили все телеканалы, какие только можно представить. Работая с клиентами из мира высокой моды, я давно усвоил правило: никаких деталей раскрывать нельзя. А когда речь о королевской свадьбе — тем более», — рассказал Дэвид Эмануэль.

Чтобы репортеры не смогли подсмотреть за работой, у входа в студию дежурили охранники, а жалюзи постоянно оставались закрытыми. Дизайнеры даже придумали способ запутать фотографов, которые пытались добыть информацию через мусор: в отходы выбрасывали специально подготовленные обрезки ткани, не имевшие отношения к настоящему платью.

Но самой необычной мерой предосторожности стал второй свадебный наряд. Его существование должно было остаться тайной, пока Диана не появится перед гостями и миллионами телезрителей.

Чем запасное платье отличалось от оригинала

Два наряда заметно различались между собой. Знаменитое платье, в котором Диана вышла замуж за Чарльза, было выполнено из шелковой тафты цвета слоновой кости. Его украшали кружево, объемные рукава и роскошный шлейф длиной 25 футов — около 7,6 метра.

Запасной вариант получился гораздо более сдержанным. Он был ослепительно белым, с облегающими рукавами, декоративным кружевом, оборчатыми манжетами и изящным вырезом. Объемная юбка сохраняла романтический характер образа, однако наряд выглядел менее торжественно.

Главное отличие заключалось именно в шлейфе. У второго платья не было многометрового продолжения, которое впоследствии стало одной из самых узнаваемых деталей свадебного образа Дианы. Интересно, что сама Диана, согласно архивным материалам музея, не знала о существовании запасного платья. Модельеры предусмотрели возможную замену самостоятельно, не посвящая будущую невесту в детали этой операции.

Куда исчезло секретное платье

Судьба второго наряда до сих пор остается загадкой. Элизабет Эмануэль не смогла точно установить, что произошло с платьем после завершения работы над ним. По одной из версий, его могли распороть, переделать или вовсе выбросить.

В результате публика так и не увидела запасной вариант на самой Диане. История наряда стала известна благодаря воспоминаниям создателей, а его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Между тем оригинальное платье превратилось в один из главных символов королевской свадьбы. Оно было создано Элизабет и Дэвидом Эмануэлями для церемонии и вошло в историю мировой моды. В отделке использовали старинное кружево, которое когда-то принадлежало королеве Мэри, а также тысячи пайеток и жемчужин.

В 2021 году наряд впервые за 25 лет вновь показали публике в Кенсингтонском дворце. На выставку его передали сыновья Дианы — принцы Уильям и Гарри.

Платье Дианы до сих пор вызывает споры

Интерес к свадебному наряду не исчез даже спустя десятилетия. Более того, история его воспроизведения стала причиной судебного конфликта. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дизайнер Элизабет Эмануэль подала иск в суд Невады против организаторов выставки Princess Diana & The Royals: The Exhibition в Лас-Вегасе. Модельер заявила, что экспозиция использовала полноразмерную копию ее работы без разрешения. Реплику создала бельгийская художница Изабель де Боршграв. Особое возмущение Эмануэль вызвало то, что посетителям выставки разрешили проходить по прозрачному настилу, расположенному над знаменитым шлейфом.

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