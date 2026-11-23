Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России из-за намерений Таллина закрыть границу. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Дипломат прибыл к зданию ведомства приблизительно в 14:58 по московскому времени. Выйдя из машины, представитель республики молча прошел внутрь в сопровождении своего коллеги.

Уже с 1 декабря проехать из России в Эстонию на автомобиле не выйдет. Правительство балтийской республики запланировало заблокировать все пять действующих переходов: ограничения затронут «Нарву-1», «Нарву-2», «Койдулу», «Лухамаа» и «Саатсе». По словам премьер-министра страны Кристена Михала, шлагбаумы опустят ради национальной безопасности. Через полгода эстонские чиновники намерены оценить обстановку и определить, можно ли возобновить пропуск транспорта.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна попытался связать перекрытие переходов с ночной попыткой поджога оборонного завода 14 ноября. Тогда силовики схватили восемь человек, а официальный Таллин поспешил обвинить российскую военную разведку, не показав никаких реальных доказательств. В Кремле эти выпады категорически отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления эстонской стороны абсолютно голословными.

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