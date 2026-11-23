В больнице на 84-м году жизни умерла актриса театра и кино Надежда Серая. О смерти вдовы народного артиста РСФСР Юрия Богатырева сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем личном блоге.

«Грустное известие — умерла актриса Надежда Серая, вдова Юрия Богатырева. Позвонила ее дочь, Варя, сообщила, что мамы не стало вчера, в начале месяца она попала в больницу с одним диагнозом, а там уже поставили другой — страшный и скоротечный», — написал актер.

Надежда Серая родилась 6 сентября 1943 года. В 1966 году она окончила ЛГИТМиК. После этого работала в театрах Смоленска, Волгограда и Липецка.

В середине 1970-х годов Серая вошла в труппу Театра драмы и комедии на Таганке. Также она выступала в Московском театре имени Островского и играла в труппе «Драматург».

За свою карьеру актриса снялась примерно в 70 фильмах и сериалах. Среди известных работ — «Рабочий поселок», «Гражданин Лешка», «Глухарь», «Ищейка-2», «Грозный», «Другие», «Актрисы», «Москва. Три вокзала», «Сфинксы северных ворот», «Пропавший жених», «Торговый центр» и «Мосгаз. Дело № 8: Западня».

Особое внимание публики привлекал брак Надежды Серой и Юрия Богатырева, который они заключили в 1976 году. В то время дочь актрисы училась во втором классе. По воспоминаниям Садальского, актер очень тепло относился к супруге и ее дочери. Девочку он в шутку называл своим секретарем за привычку принимать и записывать звонки.

По словам Садальского, мать Богатырева так и не смогла принять выбор сына. Однако после смерти артиста в 1989 году Серая сразу добровольно отказалась от прав на полагавшуюся долю наследства в пользу свекрови. Кроме того, вдова безвозмездно передала личный архив рисунков мужа в дар музею МХАТ, не ходила на телевизионные ток-шоу и крайне редко соглашалась на интервью прессе.

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