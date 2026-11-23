В проекте новой Конституции Армении нет ссылки на Декларацию о независимости республики, в которой упоминались Нагорный Карабах и геноцид армян. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на официальный сайт, посвященный общественному обсуждению проекта.

В действующей Конституции говорится, что она основана на принципах и целях Декларации о независимости.

При этом в самой декларации упоминается решение от 1 декабря 1989 года о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Также в ней говорится о стремлении Армении добиться международного признания геноцида армян 1915 года.

В новом проекте Конституции этих упоминаний уже нет. Азербайджан давно требовал исключить их. Власти страны отказывались подписывать мирный договор с Арменией до изменения ее Конституции.

История конфликта на Южном Кавказе

После распада СССР Нагорный Карабах на протяжении нескольких десятилетий оставался главным очагом военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В начале 1920-х годов регион вошел в состав Азербайджанской ССР на правах автономной области. Большинство его жителей составляли армяне. В 1988 году местные жители потребовали передать территорию Армении. Это привело к серьезным столкновениям, насилию и вынужденному переселению тысяч людей.

Первая Карабахская война продолжалась с 1988 по 1994 год. В результате армянские формирования установили контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами Азербайджана. Сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома.

В 1994 году при посредничестве России стороны заключили перемирие. На территории региона была провозглашена непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, имевшая собственную армию и органы власти. Международное сообщество не признало ее независимость, а Азербайджан продолжал считать эти территории оккупированными.

Ситуация изменилась осенью 2020 года. Азербайджанская армия начала масштабную военную операцию с применением беспилотников, артиллерии и бронетехники.

В ноябре того же года стороны при участии России подписали заявление о прекращении огня. Азербайджан вернул под свой контроль большую часть ранее утраченных территорий. Оставшуюся часть Нагорного Карабаха, населенную преимущественно армянами, с Арменией связывал Лачинский коридор.

Переход региона под контроль Азербайджана

Осенью 2023 года статус региона окончательно изменился. Азербайджан начал новую военную операцию в Нагорном Карабахе. Местные армянские формирования потерпели поражение и на следующий день сложили оружие. Непризнанная республика фактически прекратила существование.

Более 100 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и переехали в Армению.

Переселенцы столкнулись с серьезными бытовыми трудностями. Им пришлось искать постоянное жилье, оформлять документы и устраиваться на работу.

Путь к мирному договору

В августе 2025 года в Вашингтоне Армения и Азербайджан предварительно согласовали текст мирного соглашения и подписали совместную декларацию о нормализации отношений. Документ еще предстояло окончательно оформить юридически и официально одобрить в установленном порядке.

Одним из главных препятствий на пути к заключению мира оставалась действующая Конституция Армении, положения которой Азербайджан трактовал как содержащие территориальные претензии на Нагорный Карабах.

Позиция Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна подпишет мирный договор с Азербайджаном после принятия новой Конституции на референдуме. Об этом он сообщил в обращении по случаю публикации проекта нового основного закона.

Армянский премьер также признал, что положения нового проекта Конституции отличаются от Декларации о независимости Армении 1990 года. По его словам, прежние положения препятствовали окончательному подписанию мирного договора с Азербайджаном.

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