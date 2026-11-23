Принц Уильям может лишить Гарри и Меган королевских титулов

Принц Уильям после восшествия на британский престол может устроить масштабную перестройку монархии, которая затронет его младшего брата Гарри, Меган Маркл и их детей. Речь идет о пересмотре правил, согласно которым королевские титулы будут напрямую связаны с выполнением официальных обязанностей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на книгу королевского журналиста Тома Сайкса.

Согласно предполагаемому плану будущего короля, право называться принцами и принцессами, а также пользоваться обращением «Его или Ее Королевское Высочество» останется только у тех членов семьи, которые непосредственно представляют монархию. Остальные могут лишиться не только титулов, но и связанных с ними привилегий.

Титулы превратят в должностные инструкции

Как утверждается в публикации, Уильям хочет изменить сам принцип существования британской монархии. По его задумке, титулы перестанут быть исключительно привилегией, полученной по праву рождения, и станут своего рода наградой за службу короне.

Работающие представители королевской семьи будут обязаны участвовать в официальных мероприятиях, дипломатических поездках, встречах с гражданами и выполнять общественные поручения. Именно такая деятельность, по предполагаемым новым правилам, станет основанием для сохранения королевского статуса.

«Если ты работающий член королевской семьи — выезжаешь на мероприятия, посещаешь разные части страны, занимаешься дипломатической и государственной деятельностью, выполняешь общественные обязанности, встречаешься с людьми, встаешь с постели дождливым утром в среду, чтобы отправиться в Шеффилд, — тогда у тебя будет титул Его или Ее Королевского Высочества (HRH — Прим. ред. His Royal Highness), а также титул принца или принцессы», — цитирует источник слова собеседника Тома Сайкса.

По данным журналиста, Уильям уже обсуждал возможные изменения со своими помощниками. Предполагается, что реформу можно будет провести с помощью патентных грамот — Letters Patent. Это юридические документы, которыми монарх выражает свою волю. Подобный механизм использовал король Георг V в 1917 году, когда устанавливал правила использования королевских титулов.

Гарри и Меган могут остаться без привилегий

Если предполагаемые изменения вступят в силу, герцоги Сассекские окажутся среди тех, кто может потерять официальный статус. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году Гарри и Меган переехали в США и начали строить самостоятельную жизнь, занимаясь коммерческими и благотворительными проектами.

Согласно описанной реформе, те, кто не работает на корону, смогут свободно заниматься собственными делами, развивать бизнес и зарабатывать деньги, но при этом больше не будут иметь права на королевские титулы, официальное содержание, жилье и другие привилегии. Изменения могут затронуть и детей супругов. Арчи и Лилибет, которые сейчас носят титулы принца и принцессы, в перспективе также могут лишиться королевского статуса.

При этом отказ от официальных обязанностей сам по себе не лишает Гарри и его детей места в очереди на британский престол. Принц остается пятым в линии наследования после Уильяма и его троих детей.

Уильям оставит детям выбор

Предполагаемая реформа может коснуться и собственных детей наследника престола. По сведениям Тома Сайкса, 11-летняя принцесса Шарлотта и восьмилетний принц Луи в будущем смогут самостоятельно решить, хотят ли они выполнять обязанности членов королевской семьи или предпочитают обычную профессиональную карьеру.

Старший сын Уильяма, принц Джордж, сохранит положение наследника престола. Его статус не зависит от того, насколько активно он будет выполнять официальные обязанности в будущем.

Такой подход, как утверждается, должен сделать монархию более компактной и избавить ее от содержания членов семьи, которые не участвуют в работе короны. Работающие представители Виндзоров продолжат получать финансирование, зарплату и жилье, тогда как остальные будут самостоятельно обеспечивать себя.

Семейный конфликт может выйти на новый уровень

Предполагаемые изменения могут стать очередным витком противостояния между братьями. Гарри и Меган отказались от официальных королевских обязанностей в 2020 году, после чего отношения с родственниками заметно ухудшились. В интервью и мемуарах герцог Сассекский неоднократно рассказывал о конфликтах внутри семьи, нехватке поддержки и разногласиях с Уильямом.

В конце октября Гарри заявил о желании восстановить отношения с родственниками, несмотря на многолетние разногласия. Однако возможная реформа, если она действительно будет реализована, способна осложнить попытки примирения.

Вопрос о королевских титулax Гарри и Меган уже становился предметом обсуждения в окружении Уильяма. В апреле 2025 года британские СМИ писали о намерении наследника престола лишить брата и его супругу титулов, если они продолжат использовать обращение «Ваше Королевское Высочество».

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