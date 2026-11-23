Уникальные отечественные изобретения рискуют так и остаться на бумаге из-за правовой неопределенности.

На эту проблему сегодня обратила внимание спикер Совета Федерации на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. Валентина Матвиенко заявила: правила пора менять.

«Получается, что даже если у вуза или научного института есть изобретение, в котором нуждается конкретное отечественное промышленное предприятие, легально продать или лицензировать такой продукт практически пока невозможно. Сразу придут проверяющие органы и спросят, на каком основании вы передаете то, что создано за бюджетные средства, исходя из чего вы устанавливаете цену?» — сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В связи с этим Валентина Матвиенко поддержала инициативу оставлять права на изобретения напрямую за вузами и научными центрами. Упрощенный порядок передачи прав на изобретения уже тестируют в медицине и фармацевтике.

Кроме того, в Совете Федерации выступили за создание единой платформы, которая свяжет разработчиков напрямую с предприятиями.

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