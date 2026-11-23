«Любовный скандал с миллиардным ценником»: Хуанг вернулся в Nvidia
История, в которой переплелись супружеская измена, подозрения в шпионаже, политические интриги и триллионы долларов, получила неожиданное продолжение.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/DeeCee Carter/MediaPunch
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дженсен Хуанг вернулся на пост главы Nvidia после скандала
Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение вступило в силу немедленно, несмотря на громкий скандал вокруг личной жизни миллиардера и подозрения в угрозе национальной безопасности США.
Как говорится в заявлении корпорации, возвращению Хуанга предшествовали многочисленные встречи и обсуждения. В итоге совет директоров единогласно проголосовал за его восстановление, заявив, что убедился в искренности руководителя и его способности управлять технологическим гигантом.
Неожиданное решение вызвало бурную реакцию на фондовом рынке. Акции Nvidia подскочили на 30%. Мощную поддержку возвращению Хуанга оказал президент США Дональд Трамп. В воскресенье вечером он написал в социальной сети, что повторное назначение миллиардера стало бы лучшим решением как для Nvidia, так и для Соединенных Штатов.
В самой компании подчеркнули, что при принятии решения учитывали рекомендации представителей высшего руководства американского правительства. По итогам консультаций совет директоров пришел к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности.
Сам миллиардер назвал повторное назначение честью и заявил, что готов возглавить одну из самых влиятельных технологических компаний мира в начале новой промышленной революции.
Измена, шпионский след и миллиарды
Скандал вокруг Дженсена Хуанга разгорелся после публикаций The New York Times. Издание сообщило о близких отношениях миллиардера с женщиной, которую американские спецслужбы подозревали в работе на китайскую разведку. Позднее Financial Times заявила, что между ними был роман.
В служебной записке, направленной сотрудникам Nvidia 8 ноября, Хуанг признался в супружеской измене и извинился перед семьей.
«Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Мне нечем оправдать то, что я сделал. Я глубоко сожалею», — написал он.
Кроме того, The New York Times сообщила о предполагаемых отношениях Хуанга с высокопоставленной сотрудницей Nvidia, которая напрямую ему подчинялась. На фоне публикаций совет директоров отстранил миллиардера от руководства и начал поиски преемника.
Одним из кандидатов на должность главы корпорации называли генерального директора Arm Holdings Рене Хааса. Однако в понедельник он объявил, что остается в компании и продлил контракт до 2033 года.
Nvidia также сформировала специальную комиссию по контролю за вопросами национальной безопасности и экспортными ограничениями. Это произошло после того, как вокруг личных контактов Хуанга возникли подозрения в возможной утечке американских технологий в Китай.
Скандал вокруг Хуанга
Nvidia — один из крупнейших мировых производителей графических процессоров, которые используются в компьютерных играх, системах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислениях. Компания стала ключевым игроком на рынке ИИ, а ее капитализация достигла триллионов долларов.
Хуанг руководил корпорацией десятилетиями и фактически стал одним из главных символов технологического бума. Поэтому его отстранение вызвало не только общественный резонанс, но и серьезные опасения инвесторов.
История миллиардера оказалась куда сложнее обычного семейного скандала: в ней переплелись личные отношения, подозрения в шпионаже, политические интересы и борьба за контроль над одной из самых влиятельных компаний мира.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
79%
Нашли ошибку?