Бывший продюсер Ольги Бузовой Эльмир Магеррамов скончался в Москве. По предварительным данным 5-tv.ru, он выпал из окна. Инцидент произошел сегодня днем в районе Раменки.

Ему было 36 лет. Тело мужчины нашли около полудня на улице Василия Ланового. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые следственные мероприятия.

Магеррамов родился 16 октября 1990 года. За время профессиональной деятельности он занимал руководящие посты в музыкальных компаниях Self Made Music, Archer Music и Out of Records.

Он был известен сотрудничеством с крупными российскими артистами. В разные годы он работал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, T'Killah и другими исполнителями. Продюсер занимал руководящие должности в музыкальных лейблах и участвовал в развитии проектов отечественной эстрады.

Ольга Бузова, с которой продюсер ранее сотрудничал, остается одной из самых известных российских артисток.

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