Полина Диброва призналась, что считает себя женой Романа Товстика

Модель Полина Диброва заставила поклонников гадать о переменах в личной жизни. Поводом для очередной волны слухов стало появление модели в роскошном белом платье. Наряд настолько напоминал свадебный, что интернет-пользователи заподозрили: бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва могла тайно выйти замуж за бизнесмена Романа Товстика.

В беседе со Starhit она объяснила, что никакой свадьбы не было, а разговоры о замужестве возникли после ее шутливого ответа подписчикам. При этом 37-летняя модель не скрывает: в отношениях с Романом она чувствует себя супругой, даже если в паспорте пока нет соответствующей отметки.

«Меня спросили: когда вы расписались. Я ответила — вчера. Если два человека живут вместе, строят совместные планы, то почему они не муж и не жена», — рассуждает Диброва.

По словам Полины, она действительно считает себя женой Товстика, поскольку между ними есть взаимные чувства, общие планы и серьезные отношения. Официальное оформление брака, впрочем, пока остается лишь вопросом времени или, как минимум, предметом обсуждений.

Белое платье спровоцировало слухи о свадьбе

На днях Полина опубликовала фотографии в эффектном белом наряде. Образ оказался настолько похож на свадебный, что подписчики сразу начали предполагать: модель могла сыграть свадьбу с Романом Товстиком, а теперь решила поделиться снимками с торжества.

Слухи усилились после того, как Диброва в социальных сетях назвала себя женой бизнесмена. Необычная подпись и следом опубликованные фотографии в белом платье заставили поклонников внимательно следить за каждым новым сообщением знаменитости. Сама Полина не стала подтверждать догадки аудитории. Она объяснила, что фраза о свадьбе — была шуткой.

Почему Полина не торопится в ЗАГС

После громкого развода с Дмитрием Дибровым Полина неоднократно говорила, что не собирается стремительно менять семейный статус. За 16 лет брака с телеведущим она родила троих сыновей, а расставание с супругом стало одним из самых обсуждаемых событий в отечественном шоу-бизнесе.

Роман с бизнесменом Товстиком оказался в центре внимания еще летом 2025 года. На тот момент оба состояли в предыдущих браках: Полина была замужем за Дмитрием Дибровым, а Роман — за Еленой Товстик, с которой воспитывал шестеро детей. К концу сентября 2025 года оба развода были оформлены. После этого Полина и Роман перестали скрывать отношения и начали жить вместе.

Сейчас Диброва, судя по ее заявлениям, наслаждается новым этапом жизни и не стремится к повторению прежнего семейного сценария. Она не раз давала понять, что не хочет торопиться с официальным браком, предпочитая спокойно строить отношения с избранником.

Роман, в свою очередь, не скрывает чувств к Полине. Пара регулярно появляется вместе на светских мероприятиях, публикует совместные фотографии и рассказывает о жизни. Однако публичная демонстрация счастья нередко сопровождается критикой и неприятными комментариями. Модель ранее признавалась, что старается не обращать внимания на негатив, но конфликт с бывшей женой Товстика продолжает омрачать ее отношения.

Бывшая жена Товстика не оставляет Полину в покое

Отношения Дибровой и Товстика развиваются на фоне затяжного конфликта с Еленой Товстик. Бывшая супруга бизнесмена неоднократно публично обвиняла Полину в разрушении семьи и заявляла, что та предала их многолетнюю дружбу.

До скандала женщины действительно общались. Более того, Полина была крестной матерью одного из детей Романа и Елены. Поэтому новость о романе модели с бизнесменом стала для многодетной матери особенно болезненной.

Елена не раз высказывалась о бывшей подруге в социальных сетях, обвиняя ее в беспринципности и попытках занять место в разрушенной семье. В своих публикациях она утверждала, что Полина перешагнула через интересы ее детей, а также высказывала опасения относительно будущего отношений с бывшим мужем.

Сам Роман Товстик ранее заявлял, что причиной расставания с Еленой стала ее измена с тренером по триатлону Владимиром Турбаевским. Бывшая супруга бизнесмена, в свою очередь, категорически не согласна с подобными обвинениями и продолжает публично рассказывать свою версию произошедшего.

«Когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Она перешагнула через моих детей и теперь говорит про неземную любовь и про то, как быть счастливой?! Украсть чужое и беспринципно ходить по „костям“, показывая всю эту ложь, надеясь, что Роман решит все и всех подкупит», — негодовала Елена Товстик.

Она также обвиняла бывшую подругу в попытках скрыть следы их прежнего общения и утверждала, что сохранила архив фотографий, который, по ее мнению, подтверждает историю дружбы между семьями.

Диброва решила ответить через суд

Публичные высказывания Елены Товстик стали причиной судебного разбирательства. Полина Диброва заявила, что больше не намерена молча терпеть обвинения в свой адрес, и подала иск о защите чести и достоинства.

Ранее представитель модели объяснял, что поводом для обращения в суд стали очередные заявления бывшей супруги бизнесмена.

Сама Полина, несмотря на скандал, продолжает демонстрировать счастливые отношения с Романом. Модель не скрывает возлюбленного, публикует совместные снимки и дает понять, что не собирается отказываться от своего выбора из-за критики.

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