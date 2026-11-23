В Даниловском районе появятся амфитеатр, четыре пешеходные эстакады и прогулочные дорожки с цветным мозаичным покрытием.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В Даниловском районе появятся амфитеатр, четыре пешеходные эстакады и прогулочные дорожки с цветным мозаичным покрытием.
Благоустройство участка набережной Марка Шагала в Москве завершено более чем наполовину. Новый маршрут соединит бульвар Братьев Весниных с затоном Новинки, а после окончания работ территория превратится в ландшафтный парк на берегу Москвы-реки. Об этом 23 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в меессенджере МАХ.
Одной из главных особенностей обновленного пространства станет оформление в духе авангарда XX века. Центральную пешеходную дорожку выложат разноцветной мозаикой, палитра которой будет перекликаться с произведениями художника Марка Шагала.
Вдоль набережной обустроят маршруты для прогулок и велосипедистов, а также терренкуры. Главным местом притяжения станет амфитеатр, строительство которого уже началось.
Одновременно специалисты возводят четыре пешеходные эстакады. Их разместят на участках со значительными перепадами высот, чтобы обеспечить непрерывность прогулочных маршрутов. С этих конструкций также откроются виды на Москву-реку.
На объекте продолжаются и инженерные работы. Строители укрепляют береговую линию, сооружают подпорные стены и прокладывают коммуникации. Сезонные работы будут вести до наступления отрицательных температур.
Полностью завершить благоустройство планируют в 2027 году. После реализации проекта в Даниловском районе появится еще одна рекреационная территория, где москвичи смогут отдыхать и гулять вдоль реки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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