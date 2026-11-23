«Готовят к операции»: звездного адвоката Сергея Жорина экстренно увезли в больницу
Юрист находится без сознания.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Адвокат Сергей Жорин попал в больницу в Италии
Звездный адвокат Сергей Жорин попал в больницу в Италии и находится без сознания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Юриста экстренно привезли в травматологическое отделение клиники Cattinara, расположенной в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия.
«Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания», — заявил собеседник агентства.
Подробности предстоящей операции 50-летнего адвоката не разглашаются.
Сергей Жорин известен широкой публике благодаря работе с громкими судебными делами представителей шоу-бизнеса и российских звезд. Юрист специализируется на защите интересов артистов кино, театра и эстрады, блогеров, продюсеров, бизнесменов и режиссеров, в том числе сопровождая сложные бракоразводные споры с рекордными суммами компенсаций.
Сегодня также стало известно о госпитализации шоумена Никиты Джигурды. Артист сообщил, что перенес обширный инфаркт и сейчас находится в реанимации, где готовится к операции. По его словам, приступ он пережил на ногах, а врачи назвали настоящим чудом то, что ему удалось выжить.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
79%
Нашли ошибку?