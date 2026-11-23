Решетова заявила, что негативные статьи о ее муже проплачивают недоброжелатели

Беременная модель Анастасия Решетова, которая недавно тайно вышла замуж за бизнесмена Валерия Цвека, публично заступилась за избранника. В личном блоге знаменитость прокомментировала публикации о проблемах и долгах нового супруга.

«Я прекрасно знаю, кто за этим стоит, и надеюсь, что у этого человека (и его шайки) найдется совесть и смелость закончить эту волну и разговаривать с моим супругом как мужчина с мужчиной. А не закупаться постами с клеветой втихую», — написала Решетова.

По словам Анастасии, против ее мужа ведется целая кампания. Она считает, что негативные публикации появляются не просто так, а за них кто-то платит. Модель также возмутилась тем, что в эту историю втягивают ее семью, хотя сейчас она ждет ребенка.

«Один перешел дорогу другому, и им всем нравится находиться в состоянии войны. Но должны же быть какие-то грани?» — отметила знаменитость.

Решетова призвала тех, у кого есть претензии к ее супругу, не писать о нем в интернете, а лично обсудить с ним все вопросы. Она также заявила, что сама могла бы заплатить за публикации с обвинениями в адрес недоброжелателей, но не собирается опускаться до такого.

Тайная регистрация и реакция в сети

Свадебная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 в подмосковной Барвихе. Для важного дня беременная Решетова выбрала белое драпированное платье в пол. На мероприятии присутствовал ее семилетний сын Ратмир от рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.).

Изначально бракосочетание планировали провести еще в сентябре, однако дату пришлось перенести из-за тяжелого токсикоза у невесты.

После обнародования кадров в сети началась волна хейта. Однако Решетова тут же прокомментировала ситуацию, заявив, что научилась игнорировать интернет-травлю и не позволяет чужому негативу разрушать гармонию в семье.

«Я давно приняла для себя одно решение — не позволять чужому негативу влиять на мое внутреннее состояние. Ведь все это не про нас. Это про них», — написала знаменитость в личном блоге.

Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на то, что Решетова так и не показывает лицо своего избранника. Несмотря на публикацию свадебных снимков, модель продолжает держать мужа в тени. Однако Анастасия поспешила объяснить, что не собирается делать семейную жизнь достоянием общественности.

«Зачем мне постоянно светить непубличного человека, который никогда не хотел быть на виду? Вы не понимаете, что есть семьи, которые не живут свою жизнь напоказ?» — написала модель.

К обсуждению брака подключилась журналистка Ксения Собчак. Именно она рассекретила личность избранника модели в своем Telegram-канале и заявила о его возможных финансовых трудностях.

«Говорят, он должен миллионы разным влиятельным дядям, поэтому многие подписчики Решетовой выражают обеспокоенность в комментариях», — написала Собчак.

Кто же все-таки супруг?

Валерию Цвеку 30 лет. Он родился в Донецке, окончил Донецкий национальный технический университет, а затем продолжил обучение в Великобритании — в Лондонской школе бизнеса. С ранних лет он серьезно занимался боевым самбо. В 2017 году Цвек вместе с партнером Лоренцо Боттичелли открыл в Швейцарии крупную майнинговую ферму, которую впоследствии продал институциональному инвестору за крупную сумму.

В дальнейшем предприниматель развивал IT-проекты, занимался контейнерными перевозками и планировал строительство морского терминала.

С 2025 года он переключился на строительную отрасль и модернизацию инфраструктурных объектов с использованием цифрового моделирования. Кроме того, Цвек владеет долей в российской компании, занимающейся оптовой торговлей нефтью.

История отношений пары

Анастасия скрывала личность возлюбленного на протяжении двух лет. В январе 2026 года модель продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки весом десять карат. Опубликовать снимок украшения предложил сам бизнесмен, чтобы обозначить статус избранницы.

Осенью 2026 года Решетова сообщила поклонникам о второй беременности. В прессе появлялись различные предположения об отце будущего ребенка, однако модель опровергала ложные сообщения, пока журналисты окончательно не выяснили имя Валерия Цвека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.