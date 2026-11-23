В итальянской клинике опровергли информацию о коме адвоката Сергея Жорина

Звездный адвокат Сергей Жорин не находится в коме — ему уже провели хирургическую операцию в одной из больниц Италии. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщили представители травматологического отделения медицинского учреждения Cattinara.

«Сегодня ему сделали операцию. С ним все в порядке», — заверили сотрудники больницы.

Ранее появилась информация о том, что 50-летнего адвоката экстренно госпитализировали в регионе Фриули — Венеция-Джулия. Представители медицинского учреждения подтвердили, что Жорин действительно находится у них на лечении.

При этом первоначальные сообщения о том, что юрист находится без сознания и его готовят к срочному хирургическому вмешательству, оказались не совсем верными. В больнице уточнили, что ему уже провели операцию, а также опровергли информацию о коме. Впрочем, раскрывать подробности диагноза и рассказывать о состоянии пациента врачи не стали, сославшись на медицинскую тайну.

Сергей Жорин получил широкую известность благодаря участию в громких процессах с участием российских звезд шоу-бизнеса. Юрист ведет дела актеров, певцов, продюсеров и блогеров, а также представляет интересы клиентов в крупных бракоразводных спорах.

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