Лерчек начала проходить медицинские обследования в Пекине

Онкобольная блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла в Пекин и сразу же начала проходить необходимые медицинские обследования. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

«Как только приехали в больницу, сразу сдали кровь, сделали УЗИ, и меня ждал мой лечащий врач, профессор Ли», — рассказала Чекалина в опубликованном видео.

По словам блогера, китайская столица встретила ее солнечной, но холодной погодой. Из-за языкового барьера госпиталь предоставил ей переводчика.

Дорога в Китай далась Чекалиной непросто. Перед поездкой у нее поднялась температура на фоне болей в костях. Кроме того, ее возлюбленный и отец четвертого ребенка, гражданин Аргентины Луис Сквиччиарини, не смог полететь с ней из-за проблем с документами.

«Я очень долго рыдала, но переносить лечение уже было нельзя. Мы попрощались, и я села в самолет», — подчеркнула блогер.

Сейчас Луис решает возникшую проблему, чтобы прилететь в Пекин в ближайшее время.

О необходимости лечения в Китае стало известно осенью 2026 года, когда состояние Лерчек ухудшилось. Блогер вновь начала проходить химиотерапию, а врачи предложили ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Однако попасть туда оказалось не так просто: из-за уголовного дела в отношении Чекалиной действовал запрет на выезд из России.

Чтобы не терять время, защита блогера обратилась в суд с просьбой снять ограничение и разрешить ей отправиться за границу на лечение. Однако 14 ноября суд отказал в удовлетворении ходатайства. В тот же день стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Судимость блогера была снята, а назначенное ей наказание отменено. После этого Валерия поблагодарила российского лидера и объявила о скорой поездке в Китай.

Рак желудка четвертой стадии с метастазами у блогера обнаружили в феврале 2026 года, практически сразу после рождения четвертого ребенка.

Уголовное дело против Валерии Чекалиной возбудили осенью 2024 года. Ее обвинили в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно, назначил ей штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение трех лет.

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