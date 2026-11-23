В правительстве Мурманской области проводились оперативные действия

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в Москве и дает показания следователям. Региональные власти при этом оказывают правоохранителям полное содействие. Об этом 5-tv.ru сообщила министр информационной политики области Ирина Бринькова.

По ее словам, днем Чибис вылетел в столицу в рамках плановой командировки.

«Он действительно сегодня в обед вылетел в Москву в плановую командировку и дает показания, соответственно, да, все так», — сказала Бринькова.

В тот же день оперативные действия прошли в здании правительства Мурманской области.

«Сотрудники оказывают полное содействие. Правительство функционирует в своем обычном режиме», — подчеркнула министр.

По данным источника 5-tv.ru, в рамках мероприятий был допрошен ряд заместителей губернатора, в том числе Оксана Демченко и Артем Долгов. Задержанных на данный момент нет.

Предварительно, проверка может быть связана с возможными злоупотреблениями при исполнении государственных контрактов на ремонт дорог.

При этом официально, в рамках какого именно дела или проверки Чибис дает показания, не сообщается.

«Этой информации, к сожалению, у нас нет», — уточнила Бринькова.

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