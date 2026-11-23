В это же время автомобили правоохранителей остаются у здания правительства Мурманской области.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудники правоохранительных органов приехали к дому в Москве, где расположена квартира губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Дом, возле которого сейчас работают правоохранители, находится в престижном московском районе Хамовники.
Одновременно силовики продолжают работу и в Мурманской области. Возле здания регионального правительства находятся автомобили правоохранительных органов.
5-tv.ru
Ранее в этот же день стало известно о задержании Чибиса. Губернатора задержали в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, которые расследуются в рамках уголовного дела в отношении группы лиц.
По данным МВД России, фигурантам вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области, растрату свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.
До задержания Чибис находился в Москве и давал показания следователям. Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщала 5-tv.ru, что губернатор днем вылетел в столицу в рамках плановой командировки.
В здании регионального правительства в тот же день прошли оперативные мероприятия. По словам Бриньковой, сотрудники правительства оказывали правоохранителям полное содействие, при этом работа ведомства продолжалась в штатном режиме.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 нояб
- Таунхаус в Испании за 300 тысяч евро задекларировал задержанный губернатор Чибис
- 23 нояб
- Губернатора Чибиса задержали по делу о хищениях на сумму свыше миллиарда рублей
- 23 нояб
- «Полное содействие»: власти региона прокомментировали работу силовиков и показания Чибиса
- 23 нояб
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дает показания следователям в Москве
Читайте также
79%
Нашли ошибку?