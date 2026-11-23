Умер главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин

Литературный критик и литературовед Сергей Чупринин скончался в возрасте 78 лет. О его смерти сообщил писатель Денис Драгунский в личном блоге.

«Сегодня умер Сергей Иванович Чупринин. Не могу поверить. Недавно с ним разговаривал, выступал на его семинаре в Литинституте. Прощайте, мой дорогой», — написал Драгунский.

Что известно о последних часах

О госпитализации Чупринина стало известно незадолго до его смерти. По данным источника 5-tv.ru, критика доставили в одну из московских больниц из-за проблем с дыханием.

У 78-летнего литератора было хроническое заболевание легких. Медики диагностировали отек легких. По информации источника, Чупринин даже пережил клиническую смерть.

Более 32 лет во главе «Знамени»

Сергей Чупринин родился 29 ноября 1947 года в городе Вельске Архангельской области. Он стал известен как литературный критик, исследователь и доктор филологических наук.

С журналом «Знамя» была связана значительная часть его профессиональной жизни. В редакцию издания Чупринин пришел в 1989 году, став первым заместителем главного редактора. В декабре 1993-го он возглавил журнал и руководил им более 32 лет.

За это время менялась страна, менялась и литература, но Чупринин продолжал работать с авторами, следить за литературным процессом и изучать современную русскую словесность.

Исследования и книги о литературе

Чупринин занимался не только редакторской работой, но и исследованиями. Он создавал справочники и словари, собирая в них сведения о писателях, книгах и культурной жизни страны.

В 2003 году вышел его двухтомник «Новая Россия: мир литературы», а в 2008-м — книга «Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям». Отдельное место в работе литературоведа занимала эпоха оттепели. Ей посвящены книги «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» и «Оттепель: Действующие лица».

Кроме того, Чупринин исследовал историю отечественной литературной периодики и написал книгу «Перестройка. 1985–1991. Страницы общественной и литературной жизни».

Еще и педагог

Сергей Чупринин преподавал в МГУ и Литературном институте, вел занятия по журналистике и литературному мастерству. Литературовед также состоял в Русском ПЕН-центре и был одним из учредителей Академии современной русской словесности.

Литературный критик ушел из жизни за несколько дней до своего 79-летия.

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