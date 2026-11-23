Осужденный по делу о торговле органами Вольфман обжаловал приговор

Защита гражданина Израиля Бориса Вольфмана обжаловала приговор по уголовному делу о торговле людьми и причинении тяжкого вреда здоровью в составе преступной группы. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат осужденного Аида Нуцалова.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Государственное обвинение просило назначить ему 15 лет заключения.

По версии следствия, с 2006 по 2008 год фигурант входил в состав международной группировки, которая нелегально занималась изъятием человеческих органов. Подпольная сеть действовала в Европе более 20 лет, а среди пострадавших оказались и трое россиян, испытывавших серьезные финансовые трудности.

Как выяснили следователи, Вольфман уговаривал людей согласиться на якобы безопасное медицинское вмешательство, скрывая от них реальные последствия и цели операции. Каждому донору обещали выплатить по восемь тысяч евро (более 722 тысяч рублей. — Прим. ред.). Обманутых граждан доставили в частную клинику «Медикус» в Приштине, где у них удалили здоровые почки. Органы пересаживали состоятельным иностранцам, каждый из которых платил за трансплантацию от 80 тысяч евро (более семи миллионов рублей. — Прим. ред.). Всего в косовском медицинском центре провели не менее 20 подобных операций для обеспеченных клиентов.

Сам Вольфман отрицал причастность к преступной схеме, утверждал, что не знаком с пострадавшими, и называл себя обычным торговцем овощами.

Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола в течение 14 лет. В 2025 году власти Турции депортировали его по запросу Генеральной прокуратуры России.

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