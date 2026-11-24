В Белгороде жителей предупредили об отравленных купюрах на улицах

В нескольких микрорайонах Белгорода на улицах обнаружили подозрительные банкноты, которые могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным властей, поверхность этих денег с высокой вероятностью обработана токсичными химическими веществами. Простое прикосновение к ним способно обернуться тяжелым отравлением или глубокими химическими ожогами кожи.

Telegram/ Мэрия Белгорода/ beladm31

Telegram/ Мэрия Белгорода/ beladm31

«Даже самая безобидная на вид вещь может оказаться опасной – ее могли оставить намеренно», — говорится в сообщении администрации.

Жителей призвали не поднимать найденные деньги и не приближаться к подозрительным предметам. Речь идет не только о купюрах, кошельках и банковских картах, но также о пакетах, коробках, игрушках, бутылках, телефонах, пауэрбанках, конфетах и других вещах.

В администрации также попросили родителей поговорить с детьми о правилах безопасности. Это поможет уберечь их от серьезных последствий.

В этом году в разных регионах России уже происходили случаи, когда дети находили на улице деньги, которые оказывались замаскированными взрывными устройствами. Так, в Москве девятилетний мальчик заметил во дворе дома в районе Коньково предмет, похожий на свернутую тысячную купюру. Ребенок не стал поднимать находку, а бросил на нее снег. Спустя несколько секунд раздался хлопок. Школьник не пострадал.

Еще один подобный случай произошел в Пермском крае. Там подросток поднял с земли сверток, замаскированный под пачку денег. Предмет взорвался прямо у него в руках. Ребенок получил легкие ожоги.

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