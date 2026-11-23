Задержанный по делу о хищениях губернатор Мурманской области Андрей Чибис задекларировал за 2025 год доход в размере 5,1 миллиона рублей. Кроме того, в сведениях о его имуществе указаны две квартиры в Москве, три земельных участка в Мурманской области и таунхаус в Испании.

Данные были представлены в связи с выдвижением Чибиса кандидатом в депутаты Госдумы от региональной группы, в которую входят Мурманская область и Карелия. На момент подачи декларации на банковских счетах губернатора находилось 7,2 миллиона рублей. Сведения о доходах и зарубежной недвижимости Чибиса также фигурировали в опубликованных летом данных кандидатов.

В собственности главы региона были указаны три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также несколько нежилых помещений, зданий и сооружений в столице и Заполярье.

Кроме недвижимости, Чибис задекларировал Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Отдельно в декларации указан таунхаус в Испании площадью 176 квадратных метров, которым владеет семья губернатора. Объект приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро. В документах его стоимость оценивалась в 11,7 миллиона рублей. Данные о доме в Испании площадью 176 квадратных метров ранее также отражались в декларациях Чибиса.

Чибиса задержали по подозрению в совершении преступлений в рамках уголовного дела, которое расследует Следственный департамент МВД России. Фигурантам вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области, растрату свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.

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