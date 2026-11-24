Жена брата Никиты Джигурды умирает в больнице, пока сам артист лечит сердце

В семье певца и актера Никиты Джигурды произошла вторая госпитализация: в больнице оказался не только сам артист, но и его близкий человек. Выяснить это журналистам aif.ru удалось в беседе с братом актера Сергеем Джигурдой. И, возможно, Никита Борисович об этом даже не подозревает.

О том, что знаменитый брат попал в стационар, Сергей Джигурда услышал от корреспондента издания. Как выяснилось, они не поддерживают связь уже долгое время. Причины разлада Сергей уточнять не стал.

«Мне неизвестно, что с братом. Я с ним не общаюсь в течение пяти или даже семи лет… У меня сейчас жена в больнице умирает, поэтому мне сейчас не до этого, извините», — заявил он.

Ранее Никита Джигурда вышел на связь с поклонниками и рассказал о пережитом инфаркте. По его словам, его самочувствие стало ухудшаться во время поездки в Екатеринбург: давление подскочило почти до 230, появилось жжение в груди, а затем началась аритмия.

Артист не разрешал супруге Марине Анисиной вызывать скорую помощь, однако, когда он начал задыхаться, жена все-таки обратилась к медикам. Врачи подтвердили обширный инфаркт передней стенки сердца и удивились, что Джигурда вообще остался жив. Состояние звезды удалось стабилизировать.

Сейчас актер находится в реанимации и готовится к операции. В опубликованном в соцсетях видеоролике он выглядел встревоженным и признался, что все еще очень слаб. Со слезами на глазах Никита Борисович заключил, что проблемы со здоровьем, вероятно, возникли на фоне стресса и напряженной работы над новым творческим проектом.

Никите Джигурде 65 лет. В кино он впервые появился в 1987-м — в телефильме «Раненые камни». Всенародную известность принесла ему роль фермера и ветерана Афганской войны в ленте «Любить по-русски» (1995). К этому образу актер вернулся в продолжениях — «Любить по-русски 2» (1996) и «Любить по-русски 3: Губернатор» (1999).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.