Экс-продюсер Бузовой Магеррамов перед смертью задолжал около пяти миллионов

У погибшего в Москве музыкального продюсера Эльмира Магеррамова незадолго до смерти накопились долги примерно на пять миллионов рублей. Кроме того, в последний год у него возникли проблемы с алкоголем. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, Магеррамов занимал крупные суммы у деловых партнеров, которые впоследствии пытались вернуть деньги. На фоне возникших проблем продюсер стал заметно меньше общаться с окружающими и практически перестал поддерживать прежние контакты.

«У Эльмира были большие проблемы, его многие люди искали из-за долгов. Он порядка пяти миллионов рублей занимал у различных партнеров. Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым, мало с кем общался», — рассказал Дворцов.

О смерти 36-летнего Магеррамова стало известно 23 ноября. Его тело обнаружили возле жилого дома на улице Василия Ланового в Москве. По предварительным данным, мужчина выпал из окна десятого этажа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Магеррамов более десяти лет работал в музыкальной индустрии и сотрудничал с известными российскими артистами. В разное время он занимался проектами Димы Билана, дуэта Artik & Asti, рэпера T’Killah и других исполнителей.

Особое место в его карьере занимала работа с Ольгой Бузовой. В конце 2010-х Магеррамов входил в ее команду и был известен как концертный директор артистки. Он сопровождал певицу на выступлениях и участвовал в реализации ее музыкальных проектов.

В 2020 году Магеррамов также работал над клипом Бузовой на песню «Проблема». Он продолжал оставаться в кругу ее близких коллег и позднее появлялся на личных мероприятиях певицы.

Из-за тесного общения с Бузовой в прессе одно время появлялись слухи об их возможном романе. Поводом становились частые совместные появления и разговоры о совместной поездке в Турцию. Однако и сама артистка, и Магеррамов отрицали романтические отношения.

Еще месяц назад продюсер отмечал день рождения и делился кадрами празднования в соцсетях. Среди поздравивших его была и Бузова, которая написала: «Береги свою любовь».

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