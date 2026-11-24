Маликов признался, что у Стефании появился молодой человек

Дочь народного артиста России Дмитрия Маликова Стефания больше не одинока. Об этом музыкант рассказал во время участия в интернет-шоу.

«У нее есть молодой человек», — сказал певец.

При этом 26-летняя Стефания пока живет вместе с родителями. Дмитрий уже познакомился с избранником дочери и даже одобрил ее выбор: молодого человека он назвал очень хорошим.

По словам артиста, будущему супругу его дочери придется непросто, ведь у Стефании тяжелый характер, как и у ее матери. Поэтому у Маликова есть лишь одно требование к избраннику дочери — искренне любить ее.

«Она бывает и строптивая, как и ее мама тоже. Очень важно, чтобы он ее любил. Потому что, когда ты любишь, ты человеку все прощаешь», — поделился музыкант.

Артист также признался, что мечтает лично сыграть на будущей свадьбе Стефании мелодию для первого танца молодоженов.

Стефания Маликова старается не выставлять личную жизнь напоказ, однако ее прежние романы нередко становились достоянием общественности. Так, на протяжении четырех лет пресса активно обсуждала отношения девушки с известным хоккеистом Кириллом Капризовым. Однако уже в 2025 году она официально объявила о расставании, заявив, что ее сердце свободно.

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