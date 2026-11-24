Командир ВСУ умер после появления российского FPV-дрона

Командир взвода спецподразделения украинской полиции Денис Рыжик умер в районе Краматорска в ДНР. По данным российских силовых структур, причиной стал инфаркт, случившийся после появления российского FPV-дрона.

«По нашим данным, капитана хватил инфаркт при виде российского FPV-дрона», — сообщил собеседник РИА Новости.

Источник также рассказал о гибели еще трех украинских офицеров. По его данным, Дмитрий Борисенко погиб в Днепропетровской области, Роман Кончук — в ДНР, а Руслан Квитчук — на одном из направлений в зоне боевых действий.

На этом фоне российские подразделения продолжают применять беспилотники и тяжелые огнеметные системы для поражения позиций ВСУ. Так, в Харьковской области тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» нанесла мощный удар по позициям ВСУ термобарическими боеприпасами. Под огонь попали укрепления, техника и скопление личного состава противника — цели были уничтожены.

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