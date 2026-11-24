Губернатор Чибис ранее критиковал реконструкцию дороги из уголовного дела

В Москве задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он уже дает показания. Как сообщили в МВД, глава региона проходит по делу о хищении бюджетных средств и растрате. Известно, что у него были сообщники. Все подробности у корреспондента «Известий» Кристины Морозовой.

Версия о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса быстро менялась: сначала в правительстве утверждали, что он в Москве с рабочим визитом и просто отвечает на вопросы следователей. Но к вечеру МВД подтвердило — Чибис задержан.

«Инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, в сумме свыше 1 миллиарда рублей, а также незаконные валютные операции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Самая крупная сумма — растрата более миллиарда рублей из бюджета регионального Минтранса. Средства были выделены на реконструкцию одного из ключевых дорожных проектов Заполярья — трассы Апатиты — Кировск. Примечательно, что сам Чибис еще 10 месяцев назад обещал найти виновных в плохой реконструкции этой дороги.

«В этом году мы вытянули реконструкцию, переделали проект. Этот проект оказался сильно кривой. То есть фактически точки не совпадали, трубы ненужные, еще что-то, еще что-то», — рассказал в январе 2026 года Андрей Чибис.

Следственные действия сегодня шли сразу в двух городах. В Москве полиция приехала к дому в престижном районе Хамовники, где находится квартира Андрея Чибиса, — там прошли обыски. Параллельно в здание правительства Мурманской области зашли бойцы ОМОНа.

В самом регионе подтвердили, что оказывают следствию полное содействие.

«В правительстве региона, да, действительно идут мероприятия, но они продолжаются уже некоторое время, потому что есть определенные задержания в регионе, связанные с иными должностными лицами, в том числе на муниципальном уровне», — рассказала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Андрею Чибису 47 лет, Мурманскую область он возглавляет с 2019 года. До этого работал заместителем министра строительства и ЖКХ России, советником главы Рязанской области и в администрации Чувашии. Весной 2024 года на губернатора совершили покушение — в Апатитах на него с ножом напал местный житель, но уже осенью Чибис переизбрался на второй срок.

Сейчас Андрей Чибис находится в Москве, с ним работают следователи. Уголовное дело — на контроле у руководства Следственного департамента МВД. А уже завтра суд должен избрать губернатору Мурманской области меру пресечения.

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