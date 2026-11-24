Криптоблогер Валерия Федякина останется под стражей до Рождества

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама. Фигурантка дела о хищении 6,7 миллиарда рублей пробудет в следственном изоляторе (СИЗО) до 7 января 2027 года. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Рождество она встретит за решеткой.

Новое уголовное дело

Блогера арестовали в мае 2026-го по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и связанной с получением дохода в особо крупном размере. Федякиной вменяют пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса (УК) РФ. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Первое дело и приговор

Впервые Битмаму заключили под стражу в сентябре 2023 года. По версии следствия, она выстроила финансовую пирамиду и выводила заработок за рубеж в обход валютного контроля и ограничений: получала наличные, переводила их в криптовалюту и отправляла через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В июне 2025 года суд приговорил Федякину к семи годам колонии общего режима, признав виновной в хищении у клиентов более 2,2 миллиарда рублей. Позже выяснилось, что ущерб составил не менее 3,8 миллиарда.

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