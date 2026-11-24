В Третьяковке запретили детям смотреть картины с обнаженной натурой

В российских музеях разгорелись споры из-за возрастных ограничений. В Третьяковке выставку Ивана Лубенникова неожиданно сделали строго для взрослых — из-за обнаженной натуры. А на ВДНХ пошли еще дальше: пикантные эскизы спрятали за шторами.

Но если следовать такой логике, не придется ли вскоре прикрывать античные статуи, Венеру Боттичелли и красавиц Кустодиева? Где заканчивается забота о нравственности и начинается цензура мировой классики — выяснял корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Немного иронии, много нежности и никакой пошлости. Иван Лубенников воспевал женскую красоту и совершенно не стеснялся обнаженной натуры.

«Лубенников считал, что женщина — это лучшее проявление создателя, лучшее проявление природы и самое прекрасное, самое красивое, самое интересное для творческого исследования», — рассказала куратор выставки «Русский художник Иван Лубенников» Наталия Курникова.

А вот Третьяковка застеснялась. Целую персональную выставку крупного живописца — редкий случай — отправили в категорию 18+. Уже после открытия москвичке аннулировали детский билет: картины оказались слишком откровенными.

«Я сама архитектор, интерьерный дизайнер, и я часто и в свои проекты вставляю какие-то картины художников, очень знаменитых, в которых может присутствовать вполне обнаженная натура. И в этих семьях тоже живут дети…», — рассказала Наталия Мольбо.

Самые едкие комментарии из Санкт-Петербурга. Еще бы — там обнаженные боги, атланты и античные красавицы — на каждом шагу.

«Все культурные столицы мира имеют, собственно, греческие скульптуры, да, любуются телом человеческим, совершенством его», — отметил участник опроса.

«Я думаю, что смотреть на гениталии скульптуры или нет — это выбор каждого человека в отдельности», — отметил другой участник опроса.

И что теперь — поставить знак 18+ на въезде в город? Третьяковская галерея официально не комментирует свое решение. Но вот уже на ВДНХ стыдливо задергивают рискованную обнаженку. Эскизы Александра Иванова спрятали за шторами, интимные детали прикрыли.

«Это хорошее решение на самом деле, то есть это дает выбор. То есть если ты считаешь, что твоему ребенку стоит на это посмотреть, то пожалуйста, у тебя есть выбор», — рассказал Рустам Джомардов.

Между тем закон о музеях прямо запрещает ограничивать доступ к музейным коллекциям из соображений цензуры.

Без Лубенникова — простите, Иван Леонидович — художественное воспитание молодежи еще как-нибудь обойдется. А вот без Кустодиева с его формами — никак! Прикажете во время школьных экскурсий прикрывать картины?

В расчете на детскую публику музеи имеют право вводить возрастной ценз, говорят сами художники. Ведь есть и откровенно порнографичная живопись. Однако классика должна быть доступна.

«Мой ребенок пришел в Эрмитаж… Мы смотрим, и все искусство связано с этим, и оно обобщено, и там есть как бы там красота, восхищение и мужским, и женским телом прекрасным. Я не видел в Эрмитаже никаких дисклеймеров, например, на присутствии там публики, которые там меньше там или больше там 18 лет», — рассказал художник Семен Мотолянец.

Яркая деталь — сам Лубенников был примерным семьянином. Своих обнаженных красавиц выдумывал из головы. Никаких натурщиц.

«И весь вот этот круг жизни от детства, от каких-то подростковых затей, юности, влюбленности, здесь все это есть», — рассказала куратор выставки Наталия Курникова.

Художник смотрел на своих героинь с нежностью и восхищением. Поэтому, желая оградить детей от непристойности, хорошо бы научить их тому же. А не просто закрывать перед ними музейную дверь.

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