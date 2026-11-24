Daily Sabah: под собором Святой Софии найдены 9 потайных тоннелей и 6 камер

Под собором Святой Софии в Стамбуле скрывается целая сеть древних тоннелей — ее исследовали археологи. Как сообщают журналисты Daily Sabah, протяженность ходов достигает 420 метров. Кроме того, в подземелье обнаружены шесть камер.

Один из коридоров тянется в направлении водохранилища Цистерна Базилика. Однако обследовать его до конца не вышло: ученые не нашли способа продвинуться дальше по этому пути.

В ряде помещений по-прежнему слышно журчание воды. Исследователи пытаются понять ее происхождение — питает ли подземелья природный источник или старинный водопровод, соединенный с акведуком Валента.

Расчистка комплекса идет уже два года. За это время на поверхность подняли примерно три тысячи тонн грунта. Постепенно древние залы обретают прежний облик.

Ранее в Великобритании студентка первого курса Элиз Заллу во время своих дебютных раскопок обнаружила древнеримское золотое украшение, пролежавшее в земле около двух тысяч лет.

Работы велись летом в районе долины Редсдейл, где когда-то проходила северная граница Римской империи. В них участвовали 52 первокурсника Ньюкаслского университета. Найденную цепочку изготовили в сложной технике плетения, по мнению археологов, она могла принадлежать высокопоставленному офицеру.

В тот же день другая студентка Меган Поттер вписала в свое археологическое портфолио свинцовую пластину с фрагментами латинской надписи, которую пока не удалось расшифровать.

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