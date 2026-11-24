Надежда Михалкова поставила «Вассу Железнову» в театре отца

В театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» представили спектакль «Васса Железнова» по первой редакции пьесы Максима Горького. Постановка стала режиссерским дебютом Надежды Михалковой, а для Ирины Розановой — возвращением на театральную сцену после более чем 20-летнего перерыва. Еще одним событием стал первый выход Андрея Бакова — сына Анны Михалковой и внука Никиты Сергеевича — на театральную сцену. Своими впечатлениями участники постановки поделились на пресс-подходе, где побывал корреспондент 5-tv.ru.

Почему Надежда Михалкова выбрала именно Горького

В основу спектакля легла первая редакция «Вассы Железновой», написанная в 1910 году. Это принципиальный выбор постановочной команды: именно первоначальная версия произведения, которую сам Горький называл «пьесой о матери», значительно реже появляется на театральных подмостках, чем ее позднейшая редакция.

В центре истории — семья владельцев судоходного бизнеса. Васса Железнова пытается удержать под контролем не только семейное дело, но и судьбы близких. Однако борьба за наследство, давние обиды и скрытые противоречия постепенно разрушают отношения между родственниками.

Для Надежды Михалковой актуальность пьесы заключается прежде всего в способности человека не замечать последствий собственных поступков.

«Частенько мы вообще не видим за собой тех поступков, которые являются, наверное, такими совсем патовыми, и мы идем по другому пути. И когда мы удивляемся, почему же с нами происходит то или иное событие, нам кажется, что мы как-то вот не заслуживаем», — объяснила режиссер.

По ее мнению, иногда достаточно вернуться к собственным поступкам, посмотреть на отношения внутри семьи и понять, как именно человек пришел к сегодняшним проблемам.

Надежда призналась, что перед премьерой испытывала серьезное волнение. При этом она осталась довольна работой команды и подчеркнула, что постановка не должна восприниматься как окончательно застывший результат.

«Я очень довольна. Я люблю своих артистов. Я могу назвать их своими. Я люблю команду, с которой мы работаем, и могу сказать точно, что спектакль получился, он случился», — поделилась Михалкова.

Ирина Розанова вернулась в театр после 20-летнего перерыва

Одной из главных интриг постановки стало участие Ирины Розановой. Народная артистка России исполнила центральную роль Вассы Железновой, хотя последние два десятилетия практически не выходила на театральную сцену.

По словам самой актрисы, приглашение стало для нее важным событием. Ранее в разговоре с прессой Розанова признавалась, что давно хотела поработать с Надеждой Михалковой. Инициатива постановки принадлежала Никите Михалкову, который предложил актрисе стать приглашенной артисткой театра.

Неудивительно, что работа над образом Вассы оказалась непростой. Хореограф спектакля Сергей Землянский рассказал, что для создания характера главной героини большое значение имели пластика, жесты и положение тела.

«С Ириной Юрьевной одновременно и интересно, и сложно было работать. Договориться о каком-то правильном жесте, правильной позе, правильном положении тела или каком-то состоянии психофизическом, потому что сегодня это так, завтра это могло поменяться, и нужно было срочно что-то придумывать, как-то иначе это решать, предлагать», — рассказал Землянский.

По его словам, постановочная команда стремилась избежать искусственных движений и сделать пластику естественной частью взаимоотношений персонажей.

Работа с Розановой потребовала особого внимания к деталям: каждый жест, взгляд и положение тела должны были соответствовать внутреннему состоянию Вассы и ее положению в семье.

Сын Анны Михалковой впервые вышел на театральную сцену

Еще один повод для внимания к спектаклю — актерский дебют Андрея Бакова, сына Анны Михалковой и внука Никиты Михалкова. Молодой артист исполнил роль Семена. До этого он появлялся в кино, однако выступление на театральной сцене стало для него новым опытом.

По словам Ирины Розановой, именно она была одним из инициаторов его участия в постановке. Актриса давно знакома с Андреем и хотела, чтобы он попробовал себя в театре.

Сам Баков признался, что перед первым выходом на сцену волновался, однако поддержка партнеров помогла справиться с переживаниями.

«Когда ты выходишь, у тебя нет момента думать. И волнение — такая вещь, она очень быстро исчезает, когда ты находишься в команде таких людей, где ты знаешь, что если ты споткнешься, мы все вместе возьмемся и как-то из этого выкрутимся», — рассказал актер.

Особенно важной для него оказалась реакция близких. После показа Андрей получил поздравления от двоюродного брата Ивана, сына Надежды Михалковой.

«Это мой хороший друг, товарищ, и я его очень люблю. Мне было очень приятно, что он посмотрел и похвалил. Это очень ценно, когда ты искренне видишь это от людей, которые тебя хорошо знают», — признался Баков.

При этом молодой актер не пытается представить своего персонажа исключительно положительным. Напротив, он считает, что в истории Горького практически нет однозначно хороших героев.

«Тут нету вообще хороших персонажей. Мы говорим про очень неприятных людей, но задача любого артиста — оправдать своего героя, потому что у тебя нет другого варианта. Ты не можешь просто играть отвратительного человека и играть это в открытую», — объяснил Баков.

По его мнению, важно понять внутренние противоречия персонажа, даже если сам актер не согласен с его поступками.

Михаил Ефремов и Анна Михалкова в истории семьи Железновых

Михаил Ефремов исполняет роль Прохора Железнова, брата главной героини. Анна Михалкова играет Анну, Сергей Баталов — Михайло Васильева, а Николай Ефремов — Павла. Дарья Белоусова воплощает образ Людмилы.

Таким образом, постановка объединила на одной сцене представителей сразу нескольких актерских поколений и известных творческих династий.

Для Андрея Бакова работа с опытными партнерами стала важной частью первого театрального опыта. Отдельно он отметил Михаила Ефремова, который помогал ему во время репетиций и поддерживал в сложных сценах.

«Михаил Олегович замечательный артист, отличный партнер по сцене. Он очень много подсказывал, помогал, много рассказывал каких-то случаев. У меня абсолютное ощущение, что все идет по плану, и он дает вот это ощущение уверенности», — поделился Баков.

Почему семейная драма Горького остается современной

Исполнительница роли Людмилы Дарья Белоусова считает, что главная тема спектакля гораздо шире борьбы за наследство. В центре — повседневные отношения людей, которые постепенно перестают слышать и замечать друг друга.

«Это пьеса о том, что может быть, если каждый из нас будет невнимателен друг к другу в первую очередь, нетактичен, не заинтересован по-человечески и будет пропускать какие-то, казалось бы, очень простые вещи», — объяснила актриса.

По ее словам, именно из таких незначительных обстоятельств постепенно складывается конфликт, который в итоге может привести к трагедии.

«И вот к чему накопленный ком этих обстоятельств может привести людей. Вот это, мне кажется, основная тема помимо, конечно, одиночества, несостоявшейся любви и так далее. Но вот эта основная тема, на мой взгляд, очень важная. Очень предупредительная и очень современная», — добавила Белоусова.

Подготовка спектакля заняла от трех с половиной до четырех месяцев. По словам актрисы, команда неоднократно возвращалась к застольным репетициям, если понимала, что выбранное направление требует пересмотра.

Надежда Михалкова, по оценке Белоусовой, с самого начала четко представляла, какой должна быть постановка. Несмотря на театральный дебют, режиссер подробно разбирала материал и не боялась отстаивать собственные решения.

«Надя очень точно знает, чего она хочет. В Наде есть очень серьезный внутренний стержень. Несмотря на то, что это театральный дебют, разбор был довольно подробный, и она понимает, что ей надо», — отметила актриса.

Сам режиссерский подход Михалковой Белоусова назвала современным и самостоятельным, подчеркнув, что постановка отражает ее собственное прочтение классического произведения.

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