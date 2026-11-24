Диетолог Редина: при болезнях щитовидной железы каулерпу стоит есть умеренно

На маркетплейсах и в магазинах России набирает популярность азиатский деликатес — зеленая икра. К рыбным продуктам она отношения не имеет, это морская водоросль каулерпа, которую также называют умибудо или морским виноградом. Представляет собой гроздья мелких зеленых шариков, лопающихся во рту и напоминающих по текстуре икру. Стоит такая закуска от шести до десяти тысяч рублей за килограмм.

В разговоре с «Подмосковьем сегодня» диетолог Ольга Редина объяснила высокую цену сложностью выращивания и обработки. Водорослям нужны определенная температура, освещение и чистая вода, а после сбора их несколько суток выдерживают в воде и обрабатывают вручную.

Морской виноград богат пищевыми волокнами, растительным белком, витаминами и минералами. Калорийность у него низкая из-за большого содержания воды.

«В ней много витаминов, но их количество зависит от условий выращивания и обработки», — отметила Редина.

С осторожностью деликатес стоит есть людям с болезнями щитовидной железы: в 100 граммах каулерпы около 30 микрограммов йода. А поскольку продукт часто продают в рассоле или с заправкой, в нем может быть еще и много соли — это важно при повышенном давлении и болезнях почек.

Обычно каулерпу подают как самостоятельную закуску или добавляют в салаты, суши и рис. Покупать дорогой деликатес только ради пользы диетолог не советует: нужные вещества можно получить из более доступных продуктов.

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