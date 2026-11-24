Самойлова требует ограничить Джигана в родительских правах минимум на полгода

Оксана Самойлова заявила, что больше не намерена оставлять детей с Джиганом и добивается ограничения его родительских прав. Иск блогера к рэперу суд рассмотрит 18 декабря. Об этом Самойлова рассказала 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.

По ее словам, сейчас она не поддерживает контакт с Джиганом даже через общих знакомых и практически ничего не знает о его нынешней жизни. Новости о том, что рэпер якобы может покидать рехаб, ее расстроили.

«Я тоже видела такие новости, меня это очень сильно расстроило. Как будто не лечится даже. Есть такой пипец», — призналась Самойлова.

Содержание Джигана в клинике она, по собственным словам, также не оплачивает.

Несмотря на разрыв, полностью вычеркнуть рэпера из своей жизни Оксана не может: пара прожила вместе 17 лет и воспитывает четверых детей.

«Я думаю, я всю жизнь буду иметь отношение к Джигану, потому что у нас четверо детей, мы все-таки прожили 17 лет вместе. <...> Но сейчас я с ним не контактирую, я полностью отошла от этих дел. Он сам за себя ответственный», — объяснила она.

При этом вопрос общения Джигана с детьми Самойлова намерена контролировать особенно жестко. Блогер просит суд ограничить рэпера в родительских правах минимум на полгода. Заседание по ее иску назначено на 18 декабря.

«Поэтому я и ограничиваю его в правах. Дети никогда больше не будут жить с ним», — заявила Самойлова.

Сейчас дети с отцом не общаются. По словам Оксаны, им также усилили охрану. В период, когда ситуация в семье только обострилась, они около двух недель не посещали школу.

Самойлова отметила, что сейчас дети чувствуют себя значительно лучше и постепенно вернулись к привычной жизни, однако работа с психологом, по ее мнению, понадобится им еще долго.

Блогер подчеркнула, что решение о расставании не было принято на эмоциях. Желания позвонить Джигану или попытаться узнать, как он себя чувствует, у нее, по собственному признанию, не возникает.

«Это с самого начала для меня было окончательно, как только я подала на развод. <…> Это было осознанное, взвешенное решение, к которому я шла достаточно долгое количество времени», — сказала она.

Кроме того, по словам Самойловой, Джиган обратился в суд с требованием пересмотреть размер алиментов.

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