Тихоокеанский морж Миша из Приморского океанариума торжественно отметил свой день рождения и в честь юбилея был посвящен в хоккеисты. О семейном празднике рассказали представители пресс-службы учреждения в мессенджере МАКС.

«Мише сегодня 15 лет! Весь день он будет праздновать и получать подарки», — говорится в сообщении.

Накануне именин звезду океанариума поздравил хоккейный клуб «Адмирал» в лице защитника Марио Грмана — теперь у Миши есть собственное именное джерси с номером.

Моржа нашли совсем маленьким на Чукотке: он остался без матери и нуждался в заботе. За годы жизни в океанариуме он работал с разными тренерами, но раскрыть его талант по-настоящему помогли Денис Сокур, Михаил Поршин и Владимир Маслов.

Сейчас Миша умеет петь, танцевать, издавать невероятные звуки, делать зарядку и даже играть в хоккей. А еще просто быть символом океанариума и любимцем жителей Владивостока и всего региона.

Этой осенью произошло еще одно чудесное спасение моржонка. Пятимесячный детеныш, осиротевший на Аляске, обрел новый дом в парке SeaWorld в Орландо — в шести тысячах километров от места обнаружения.

Малыша весом почти 100 килограммов нашли 14 сентября на пляже между двумя мертвыми сородичами. Специалисты перенесли его в заброшенное здание и оставались рядом три дня до прибытия помощи.

Выпускать моржа, которого назвали Аннаутак, в дикую природу признали невозможным. Моржа перевезли в SeaWorld, где он прошел 30-дневный карантин, обрел заботливых человеческих друзей и круглосуточную поддержку.

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