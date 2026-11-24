Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, информацию подтвердили представители главного управления МЧС по региону в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, хлопок случился на верхних этажах в четвертом или пятом подъезде дома №22 на улице Промышленной. После взрыва начался пожар, часть конструкций обрушилась.

Из поврежденной части здания восемь человек вышли самостоятельно, еще пятерых эвакуировали спасатели. По предварительной информации, один человек может оставаться под завалами. Для жителей 60-квартирного дома разворачивают два пункта временного размещения, администрация ведет учет жильцов.

На месте работают оперативная группа МЧС, сотрудники МВД, Следственного комитета и прокуратуры, бригады скорой помощи и представители местной администрации. Медики оказывают помощь пострадавшим, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее во Владикавказе произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Курсантов-Кировцев. Часть подъезда обрушилась, два человека погибли, еще двое пострадали. После происшествия в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Предварительно, причиной стала утечка бытового газа с последующим воспламенением. Взрыв затронул 38 квартир, в здании выбило окна. Для временного размещения пострадавших подготовили 40 квартир маневренного фонда.

Здание отключили от газа и электричества. При этом в «Газпром межрегионгаз Владикавказ» сообщили, что квартира, где произошел взрыв, официально не была подключена к газоснабжению.

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