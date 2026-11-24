Мать Николая Цискаридзе не хотела, чтобы он был артистом балета

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что его мама совершенно не хотела видеть сына на сцене. Хотя женщина с раннего детства водила его в театры и знакомила с творчеством великих артистов, будущее наследника представляла совсем иначе. Об этом Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам маэстро, мать знакомила его с театром еще в том возрасте, когда он даже не предполагал связать с ним свою жизнь. Однако именно благодаря этим походам у него сформировалось сильное увлечение сценой.

«Вы понимаете, очень сложна в моем случае одна вещь. Так как мама меня много очень водила в театр в том возрасте, когда я не подразумевал, что я стану артистом. И она это делала не для того, чтобы я стал артистом, категорически нет. У нее был план на меня абсолютно другой», — рассказал Цискаридзе.

При этом он считает, что именно мама сформировала его огромную насмотренность. Цискаридзе увидел на сцене многих великих артистов и в итоге сам захотел стать частью театрального мира.

«Но у меня насмотренность из-за этого такая гигантская, понимаете? Я видел таких великих артистов на сцене, в таких ролях, что я полюбил театр настолько, что я захотел стать одним из», — признался он.

Кем мама хотела видеть Николая Цискаридзе

Мать танцовщика Ламара Николаевна Цискаридзе была далека от профессионального театра. По образованию она физик, некоторое время работала на атомной электростанции в Обнинске, а затем преподавала физику и математику в школе.

Поэтому неудивительно, что сыну она желала более привычной и, как ей казалось, надежной профессии. В предыдущих интервью артист рассказывал, что мама хотела видеть его ученым или инженером. Она считала, что увлечение искусством прекрасно, но человеку необходимо получить серьезное образование.

Даже когда Николай уже добился успехов в балете, Ламара Николаевна продолжала напоминать ему о необходимости освоить другую специальность.

«Никачка, это все, конечно, хорошо, но надо получить приличную профессию», — вспоминал Цискаридзе слова матери в одном из интервью.

Ради будущего сына мать оставила прежнюю жизнь

Хотя Ламара Николаевна не одобряла выбор профессии, в решающий момент она поддержала Николая. Когда стало понятно, что у мальчика есть серьезные способности к балету, педагоги посоветовали продолжить его образование в Москве.

Для семьи это означало большие перемены. Цискаридзе вырос в Тбилиси, где у его матери были работа, дом и привычная жизнь. Однако ради обучения сына она согласилась на переезд.

Позднее артист рассказывал, что решение далось ей непросто. Более того, из-за переезда возник конфликт с ее супругом. По воспоминаниям Цискаридзе, мать оказалась перед выбором между сохранением брака и будущим ребенка.

«Мама просто встала и сказала, что между сыном и мужем она выбирает сына», — вспоминал артист.

В итоге Николай продолжил обучение в Московском хореографическом училище, которое открыло ему дорогу на сцену Большого театра.

По словам Цискаридзе, спустя годы он смог по-настоящему оценить масштаб материнского поступка. Женщина решилась полностью изменить собственную жизнь, хотя изначально вовсе не мечтала о балетной карьере сына.

Почему Цискаридзе так и не успел разделить успех с мамой

Ламара Николаевна умерла в марте 1994 года. Николаю тогда было 20 лет. К этому моменту он уже стал артистом Большого театра, но главные профессиональные достижения были еще впереди.

В дальнейшем Цискаридзе неоднократно рассказывал о том, какое огромное влияние мама оказала на его характер и отношение к работе. Именно она приучила его серьезно относиться к образованию, не рассчитывать исключительно на природные способности и постоянно развиваться.

Артист признавался, что в детстве между ними случались конфликты. Тем не менее он всегда понимал, сколько сил мать вложила в его воспитание. Позднее Цискаридзе окончил и Московский государственный хореографический институт, получив педагогическую специальность.

А любовь к театру, которую Ламара Николаевна привила ему еще в Тбилиси, осталась с артистом на всю жизнь.

Детская мечта привела Цискаридзе в драматический театр

Спустя десятилетия увлечение, начавшееся благодаря маме, получило неожиданное продолжение. Недавно Николай Цискаридзе впервые выступил на драматической сцене. Он сыграл французского короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» МХТ имени А. П. Чехова.

Постановку по пьесе Михаила Булгакова осуществил режиссер Юрий Квятковский, а роль Мольера исполнил Константин Хабенский.

Именно Хабенский предложил Цискаридзе принять участие в спектакле. Артист рассказывал, что сначала даже принял приглашение за розыгрыш. Для него это был принципиально новый опыт после многолетней карьеры в балете.

При этом в программке он появился под псевдонимом Максим Николаев, поскольку хотел начать работу в другом жанре с чистого листа, не опираясь на известность своего имени.

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