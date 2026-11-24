В селе Кулунда Алтайского края после взрыва бытового газа в многоквартирном доме ищут женщину, которая может находиться под завалами. Связаться с хозяйкой одной из квартир Ириной Б. пока не удалось. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При этом соседи пропавшей предполагают, что в момент происшествия ее могло не быть дома. По их словам, женщина уехала на вахту, поэтому квартира, вероятно, пустует.

Параллельно специалисты пытаются установить местонахождение владельца квартиры на четвертом этаже поврежденного здания.

В результате взрыва из дома эвакуировали 13 человек. Шестерым жильцам помогли выбраться спасатели, еще семеро покинули здание самостоятельно. Для остальных 150 жителей подготовили пункты временного размещения.

Взрыв бытового газа произошел утром 24 ноября в пятиэтажном доме в селе Кулунда. После хлопка начался пожар, а в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи. В результате происшествия предварительно погиб мужчина 1974 года рождения, передает источник 5-tv.ru. Кроме того, при взрыве пострадали 14 человек — такие данные привело ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По факту случившегося следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления.

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