Всю ночь сегодня шли обыски по адресам, связанным с главой Мурманской области. В его московской квартире, в здании регионального правительства.

Действующего губернатора задержали по подозрению в хищении бюджетных денег. По версии следствия, растрачен миллиард, который выделили на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, 39 миллионов ушли в карманы из бюджета областного Минстроя. Плюс незаконные валютные операции.

При этом выяснилось, что в собственности Андрея Чибиса несколько квартир, земельных участков, таунхаус в Испании, две машины премиального класса. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин изучил полный список. Он следит за развитием громкого дела.

В доме, где расположена квартира губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в премиальном московском жилом комплексе в Хамовниках, правоохранители работали всю ночь — параллельно следователи изымали документы в его квартире в Мурманске и по рабочим адресам высокопоставленного чиновника.

Обыски проходили в здании правительства Мурманской области, где располагается кабинет губернатора. К этому времени следственные действия завершены — нет ни одной служебной машины силовиков, ни оперативных сотрудников.

По некоторым данным, Чибиса задержали во время перелета в Москву — он направлялся, как уверяют его коллеги, в служебную командировку, и уже в столице правоохранители сообщили ему о подозрении в хищении бюджетных средств и их растрате в составе группы лиц.

«Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, в сумме свыше одного миллиарда рублей, а также незаконные валютные операции», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вместе с Чибисом по делу проходят местные предприниматели Оганес Шанкоян и Оганес Геворкян — оба уже давно под следствием и в СИЗО по тем же статьям. Их хорошо известная в Мурманске компания «Север-Строй» получила тендер на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, популярной среди любителей зимнего отдыха. Но через некоторое время грандиозные планы пришлось поставить на паузу — другой подрядчик выполнил проектную документацию с ошибками, из-за чего пришлось ее переделывать и заново отправлять на экспертизу. Чибис не так давно даже оправдывался за это перед жителями области.

«Проект оказался сильно, как это так сказать, кривой. То есть фактически точки не совпадали, трубы там ненужные. Те, кто делал проекты, уже, как коллеги мне докладывали, в стране нет, к сожалению. Но, тем не менее, мы попытались их достать», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ремонт дороги пришлось переносить на три года вперед, но деньги, выделенные из бюджета на реконструкцию, якобы успели вывести за границу.

«Известия» нашли отчет, в котором значится сумма — те самые почти полтора миллиарда рублей на обновление полотна. Репутация компании окончательно рухнула две недели назад, когда с ней расторгли контракт, а в феврале антимонопольная служба внесла ее в число недобросовестных за срыв капитального ремонта детского центра в Мурманске. Предпринимателям из «Северстроя» всегда доставались лакомые подряды — от социальных объектов до ремонта дорог. За пять лет насчитали больше 40 госконтрактов.

Роль Чибиса во всей этой цепочке следствие пока не раскрывает — прикрывал ли он предпринимателей или помогал ли выводить деньги за границу? Впрочем, зарубежные активы у него точно есть — согласно декларации, дом в Испании записан на семью губернатора. А, например, квадратный метр в жилом комплексе в Хамовниках начинается от двух миллионов рублей. Скромное жилье у него разве что в Мурманске.

Квартира Чибиса находится в пяти минутах ходьбы в обычном доме. Из примечательного — территория хорошо освещена, на въезде шлагбаум, на входе около шести камер видеонаблюдения.

Сейчас у Чибиса совершенно другие условия — он находится в московском изоляторе после допроса. Сегодня его доставят в зал суда, где следствие будет ходатайствовать об аресте.

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